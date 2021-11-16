В Україні запрацює е-реєстр зброї: Монастирський озвучив терміни
Джерело:фейсбук Дениса Монастирського
Денис Монастирський знову анонсував запуск електронного реєстру зброї. Зокрема очільник МВС пояснив, коли та як планують його запровадження.
Посадовець розповів, що через "негідну поведінку" права на нагородну зброю позбавили Іллю Киву. Глава МВС записав відповідне звернення 16 листопада.
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Монастирський заявив, що е-реєстр зброї запустять у 2021 році
До кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї, який не змогли або не захотіли робити багато років,
– заявив Монастирський.
Глава відомства також пояснив, що в Україні планується спростити оформлення мисливської та спортивної зброї. При цьому, уточнив, що контроль за зберіганням і навчанням щодо його застосування будуть істотно посилені.
"Кожен повинен пам'ятати, що зброя це відповідальність", – пригадав Монастирський.Зверніть увагу! 16 листопада після того, як Офіс генпрокурора та ДБР навідалися до скандального нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви з обшуками, Денис Монастирський заявив – політика позбавили права на нагородну зброю, видану йому ще у 2015 році.
Коротко про запровадження електронного реєстру зброї
- Ще у жовтні 2021 року Денис Монастирський заявив, що МВС має задачу, щоб до кінця 2021 року (максимум, до початку 2022 року) в Україні запрацював повноцінний реєстр зброї.
- Тоді міністр заявляв, що сподівається – до кінця 2021 року закон про обіг зброї проголосують хоча б у першому читанні.
- Голова Нацполіції України Ігор Клименко пояснив – попри те, що у 2021 році опублікували на 24% менше кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, але з нього вилучили більше вогнепальної зброї – на 500 одиниць.
- Наразі у Верховній Раді перебувають законопроєкти про обіг зброї. Проте у березні нардепи не назбирали голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Раніше це рекомендував парламенту комітет з правоохоронної діяльності.
- Законопроєкт №4335 відрізнявся від альтернативного №4335-1 найменуванням держателя реєстру зброї. У альтернативному документі – це Міністерство юстиції, а не Міністерство внутрішніх справ.