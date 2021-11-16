В Україні запрацює е-реєстр зброї: Монастирський озвучив терміни

Денис Монастирський знову анонсував запуск електронного реєстру зброї. Зокрема очільник МВС пояснив, коли та як планують його запровадження.

Посадовець розповів, що через "негідну поведінку" права на нагородну зброю позбавили Іллю Киву. Глава МВС записав відповідне звернення 16 листопада.

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Монастирський заявив, що е-реєстр зброї запустять у 2021 році

До кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї, який не змогли або не захотіли робити багато років,

– заявив Монастирський.

Глава відомства також пояснив, що в Україні планується спростити оформлення мисливської та спортивної зброї. При цьому, уточнив, що контроль за зберіганням і навчанням щодо його застосування будуть істотно посилені.

"Кожен повинен пам'ятати, що зброя це відповідальність", – пригадав Монастирський.

Коротко про запровадження електронного реєстру зброї