В Украине заработает е-реестр оружия: Монастырский озвучил сроки

Денис Монастырский вновь анонсировал запуск электронного реестра оружия. В частности глава МВД объяснил, когда и как планируют его внедрение.

Чиновник рассказал, что из-за "недостойного поведения" права на наградное оружие лишили Илью Киву. Глава МВД записал соответствующее обращение 16 ноября.

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Монастырский заявил, что е-реестр оружия запустят в 2021 году

До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет,

– заявил Монастырский.

Глава ведомства также пояснил, что в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил, что контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.

"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", – вспомнил Монастырский.

Коротко о введении электронного реестра оружия