Посадовець розповів, що через "негідну поведінку" права на нагородну зброю позбавили Іллю Киву. Глава МВС записав відповідне звернення 16 листопада.
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Монастирський заявив, що е-реєстр зброї запустять у 2021 році
До кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї, який не змогли або не захотіли робити багато років,
– заявив Монастирський.
Глава відомства також пояснив, що в Україні планується спростити оформлення мисливської та спортивної зброї. При цьому, уточнив, що контроль за зберіганням і навчанням щодо його застосування будуть істотно посилені.
"Кожен повинен пам'ятати, що зброя це відповідальність", – пригадав Монастирський.
Коротко про запровадження електронного реєстру зброї
- Ще у жовтні 2021 року Денис Монастирський заявив, що МВС має задачу, щоб до кінця 2021 року (максимум, до початку 2022 року) в Україні запрацював повноцінний реєстр зброї.
- Тоді міністр заявляв, що сподівається – до кінця 2021 року закон про обіг зброї проголосують хоча б у першому читанні.
- Голова Нацполіції України Ігор Клименко пояснив – попри те, що у 2021 році опублікували на 24% менше кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, але з нього вилучили більше вогнепальної зброї – на 500 одиниць.
- Наразі у Верховній Раді перебувають законопроєкти про обіг зброї. Проте у березні нардепи не назбирали голосів, аби ухвалити у першому читанні законопроєкт №4335 про обіг зброї. Раніше це рекомендував парламенту комітет з правоохоронної діяльності.
- Законопроєкт №4335 відрізнявся від альтернативного №4335-1 найменуванням держателя реєстру зброї. У альтернативному документі – це Міністерство юстиції, а не Міністерство внутрішніх справ.