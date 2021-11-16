Посадовець розповів, що через "негідну поведінку" права на нагородну зброю позбавили Іллю Киву. Глава МВС записав відповідне звернення 16 листопада.

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Монастирський заявив, що е-реєстр зброї запустять у 2021 році

До кінця року в Україні запрацює електронний реєстр зброї, який не змогли або не захотіли робити багато років,

– заявив Монастирський.

Глава відомства також пояснив, що в Україні планується спростити оформлення мисливської та спортивної зброї. При цьому, уточнив, що контроль за зберіганням і навчанням щодо його застосування будуть істотно посилені.

"Кожен повинен пам'ятати, що зброя це відповідальність", – пригадав Монастирський.

Зверніть увагу! 16 листопада після того, як Офіс генпрокурора та ДБР навідалися до скандального нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви з обшуками, Денис Монастирський заявив – політика позбавили права на нагородну зброю, видану йому ще у 2015 році.

Коротко про запровадження електронного реєстру зброї