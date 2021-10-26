В Україні мають намір створити реєстр зброї. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.
Варто прочитати В Україну прибула партія високоточної зброї зі США, – Міноборони
За його словами, Міністерство внутрішніх справ має задачу, щоб до кінця 2021 року (максимум, до початку 2022 року) в нашій державі запрацював повноцінний реєстр зброї.
Настав час чітко визначитися з цим питанням. Це для правоохоронних органів, громадян є точкою відліку, як має функціонувати законно обіг зброї в Україні,
– наголосив Монастирський.
Він звернувся до колег зі сподіванням, що до кінця 2021 року закон про обіг зброї проголосують хоча б у першому читанні. Після цього, мовляв, можна буде рухатись до його ухвалення у другому читанні.
Виклик для поліції
Голова Національної поліції України Ігор Клименко наголосив на проблемі використання пошти для переправлення зброї. Це – ще один виклик для правоохоронних органів.
Як повідомив Клименко, попри те, що у 2021 році опублікували на 24% менше кримінальних проваджень про незаконний обіг зброї, але з нього вилучили більше вогнепальної зброї – на 500 одиниць.
Реєстр зброї в Україні: що відомо
- Верховна Рада у березні провалила голосування за законопроєкт №4335 про обіг зброї.
- Ексспікер Дмитро Разумков заявляв, що відповідне питання є дискусійним.
- На початку вересня Монастирський заявив, що МВС має намір створити реєстр до кінця 2021 року.