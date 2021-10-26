В Украине намерены создать реестр оружия. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

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По его словам, у Министерства внутренних дел есть задача, чтобы до конца 2021 года (максимум до начала 2022 года) в нашем государстве заработал полноценный реестр оружия.

Пора четко определиться с этим вопросом. Это для правоохранительных органов, граждан является точкой отсчета, как должен функционировать законный оборот оружия в Украине,

– подчеркнул Монастырский.

Он обратился к коллегам с надеждой, что до конца 2021 года за закон об обороте оружия проголосуют хотя бы в первом чтении. После этого якобы можно будет двигаться к его принятию во втором чтении.

Вызов для полиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил проблему использования почты для переправки оружия. Это еще один вызов для правоохранительных органов.

Отметим! За 9 месяцев задокументировали более 120 фактов изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов у действующих военных и бывших участников боевых действий.

Как сообщил Клименко, несмотря на то, что в 2021 году опубликовали на 24% меньше уголовных производств о незаконном обороте оружия, но в них изъяли больше огнестрельного оружия – на 500 единиц.

Реестр оружия в Украине: что известно