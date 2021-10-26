В Украине намерены создать реестр оружия. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.
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По его словам, у Министерства внутренних дел есть задача, чтобы до конца 2021 года (максимум до начала 2022 года) в нашем государстве заработал полноценный реестр оружия.
Пора четко определиться с этим вопросом. Это для правоохранительных органов, граждан является точкой отсчета, как должен функционировать законный оборот оружия в Украине,
– подчеркнул Монастырский.
Он обратился к коллегам с надеждой, что до конца 2021 года за закон об обороте оружия проголосуют хотя бы в первом чтении. После этого якобы можно будет двигаться к его принятию во втором чтении.
Вызов для полиции
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил проблему использования почты для переправки оружия. Это еще один вызов для правоохранительных органов.
Как сообщил Клименко, несмотря на то, что в 2021 году опубликовали на 24% меньше уголовных производств о незаконном обороте оружия, но в них изъяли больше огнестрельного оружия – на 500 единиц.
Реестр оружия в Украине: что известно
- Верховная Рада в марте провалила голосование за законопроект №4335 об обороте оружия.
- Экс-спикер Дмитрий Разумков заявлял, что соответствующий вопрос дискуссионный.
- В начале сентября Монастырский заявил, что МВД намерено создать реестр до конца 2021 года.