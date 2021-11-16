Чиновник рассказал, что из-за "недостойного поведения" права на наградное оружие лишили Илью Киву. Глава МВД записал соответствующее обращение 16 ноября.

Читайте также Пора определиться, – Монастырский рассказал, когда создадут единый реестр оружия

Монастырский заявил, что е-реестр оружия запустят в 2021 году

До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет,

– заявил Монастырский.

Глава ведомства также пояснил, что в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил, что контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.

"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", – вспомнил Монастырский.

Обратите внимание! 16 ноября после того, как Офис генпрокурора и ГБР пришли к скандальному нардепу от ОПЗЖ Илье Киве с обысками, Денис Монастырский заявил – политика лишили права на наградное оружие, выданную ему еще в 2015 году.

Коротко о введении электронного реестра оружия