Чиновник рассказал, что из-за "недостойного поведения" права на наградное оружие лишили Илью Киву. Глава МВД записал соответствующее обращение 16 ноября.
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Монастырский заявил, что е-реестр оружия запустят в 2021 году
До конца года в Украине заработает электронный реестр оружия, который не смогли или не захотели делать много лет,
– заявил Монастырский.
Глава ведомства также пояснил, что в Украине планируется упростить оформление охотничьего и спортивного оружия. При этом, уточнил, что контроль за хранением и обучением по его применению будут существенно усилены.
"Каждый должен помнить, что оружие это ответственность", – вспомнил Монастырский.
Коротко о введении электронного реестра оружия
- Еще в октябре 2021 года Денис Монастырский заявил, что МВД имеет задачу, чтобы до конца 2021 года (максимум, до начала 2022 года) в Украине заработал полноценный реестр оружия.
- Тогда министр заявлял, что надеется до конца 2021 года закон об обороте оружия проголосуют хотя бы в первом чтении.
- Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко пояснил – несмотря на то, что в 2021 году опубликовали на 24% меньше уголовных производств о незаконном обороте оружия, но из него изъяли больше огнестрельного оружия – на 500 единиц.
- Сейчас в Верховной Раде находятся законопроекты об обороте оружия. Однако в марте нардепы не собрали голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте оружия. Ранее это рекомендовал парламенту комитет по правоохранительной деятельности.
- Законопроект №4335 отличался от альтернативного №4335-1 наименованием держателя реестра оружия. В альтернативном документе – это Министерство юстиции, а не Министерство внутренних дел.