Панує чорний гумор, – військовий лікар розповів про особливості роботи з пораненими захисниками

Поранені військові успішно проходять реабілітацію у різних куточках України. Опісля перенесених поранень та операцій, поранені захисники та захисниці дуже часто жартують над собою.

Про це 24 каналу розповів військовий лікар Андрій Жолоб. Він також зазначив, що серед поранених військових, які проходять реабілітацію панує чорний гумор.

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"Насправді такі жарти – чудовий засіб від стресу. Поранені хлопці та дівчата часто самі жартують над своїми травмами, адже не хочуть, аби їх сприймали, як безпорадних", – додає Андрій Жолоб.

За його словами, надзвичайно важливо із пораненим поспілкуватись перед наркозом та після нього – це дуже допомагає.

Які поранення зараз найпоширеніші у військових шпиталях

На відміну від АТО, де бойові дії проводились повільніше, а хлопці подекуди дозволяли собі бути у "гарячій точці" без бронежилета – надходили переважно пацієнти із травмами голоси, каже військовий лікар. Зараз, понад 80% від усіх травм – осколкові ураження верхніх та нижніх кінцівок, додає Андрій Жолоб.

"Польові травми зараз майже не поширені, хіба що це вогнепальне ураження. Такі травми можуть бути внаслідок вуличних боїв, як от до прикладу у Сєвєродонецьку", – зазначає медик.

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Найбільший обмін полоненими відбувся – додому повернулись захисники "Азовсталі"

З полону 29 червня повернулися 144 українські військові. Це був наймасштабніший обмін з початку повномасштабної війни. Зустрічати наших бійців приїхали їхні рідні, волонтери та медики.

Більшість зі звільнених – тяжко поранені. Зокрема, вони мають вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Тому одразу після звільнення всі герої отримали медичну допомогу та належний догляд.

Вдалося звільнити 95 оборонців "Азовсталі"

З усіх звільнених з полону військових є 95 оборонців "Азовсталі", зокрема 43 бійці знаменитого полку, який захищав Маріуполь із 2014 року. Загалом вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних Сил України;

17 – Державної прикордонної служби;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції.

Серед них є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19.

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