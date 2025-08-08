12 днів в оточенні пробули військовослужбовці 3 штурмового батальйону 92 бригади на Покровському напрямку. При цьому їм вдавалося нищити окупантів.

Для двох із цієї групи українських піхотинців це був перший бойовий вихід після укладення контракту "18 – 24". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 92 ОШБр.

Як українські бійці провели 12 днів в оточенні?

Підготовка до операції тривала 10 днів. Тоді був дуже великий наплив окупантів — щодня по 30 – 40 осіб.

Перед бійцями стояло завдання – висунутися й закріпитися в одному із сіл. У кінці цього населеного пункту перебували троє їхніх побратимів без зв'язку та провізії.

Групі вдалося дістатися до потрібного місця. Деякий час їм довелося тримати оборону фактично в оточенні.

Ми не знали, що робити. Просто сиділи тихенько як миші, щоб не спалитися. А коли вже до нас у двір заходили, ми відбивалися,

– пригадав військовий Дмитро.

Бійці розповіли, що перші дні минули спокійно. Але згодом росіяни таки помітили їхню присутність, а тому ситуація погіршилася.

Почалися обстріли з мінометів та атаки FPV-дронами.

"Вони тримали позицію в окупованому росіянами селі, пережили потужний обстріл, знищували кожного російського військового, який наближався до їхнього розташування", — розповіли побратими.

На 9 день оточення бійці отримали нові радіостанції та маршрут відкату, але за тими координатами, де були росіяни.

Я вже зневірився повністю. Зняв усе екіпірування, поклав зброю, дав телефон і пароль хлопцям. І пішов по посилку. Одну знайшов. Другу вже забрали хлопці,

— розповів військовий Назар.

Як пройшла операція 92 ОШБр: дивіться відео

На щастя, піхотинцям вдалося врятуватися з оточення. Отримавши наказ відходити з позиції, вони зробили це тихо й непомітно. Та ще й знищили приблизно десяток росіян, а також евакуювали двох поранених побратимів.

"Все пройшло прекрасно. Ми не ми не зустріли нікого із противника. Дронів теж не чули ворожих. Відхід був клас. Пацани всі в шоці, що ми вийшли", – додав військовий.