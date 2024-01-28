Наскільки в України потужні системи РЕБ: генерал армії оцінив розробки

Україна за допомогою РЕБ може глушити такі БпЛА як "Шахеди". Та українські розробки систем радіоелектронної боротьби – це потужні суперкомп'ютери, які можуть проникати в усі системи керування вогнем. Наприклад, ракет та ядерних ресурсів Росії.

Про це 24 Каналу заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що потужна система розроблялася ще давно. Він додав, що також ці системи можуть проникати в різні БпЛА та авіацію.

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"Суперкомп'ютери, які застосовуються цією системою, це ті розробки, які проводяться на базі спецслужб України. І ми в цей час виграли "тендер" в Росії, Британії, Франції, Німеччини. Це передові країни в цій сфері", – сказав Маломуж.

Різні регіони, поле бою та особливо важливі об'єкти захищають електронні щити. Окрім ракетних систем, бронетехніки та авіації, Україна просила на засіданнях "Рамштайн" і системи радіоелектронної боротьби.

Парк ЗСУ можуть надзвичайно посилити Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія та США. Посилення, за словами генерала армії, буде по всіх секторах. І на лінії фронту, і особливо у великих містах України.

Захистити основні стратегічні об'єкти, включаючи ядерні електростанції, енергетичні об'єкти, термінали. Відповідно, потужні можливості інфраструктури. Передусім – це люди,

– наголосив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Потужна українська РЕБ