Украина с помощью РЭБ может глушить такие БПЛА как "Шахеды". Однако украинские разработки систем радиоэлектронной борьбы – это мощные суперкомпьютеры, которые могут проникать во все системы управления огнем. К примеру, ракет и ядерных ресурсов России.

Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что мощная система разрабатывалась еще давно. Он добавил, что также эти системы могут проникать в разные БПЛА и авиацию.

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"Суперкомпьютеры, которые применяются этой системой, это те разработки, которые проводят на базе спецслужб Украины. И мы в это время выиграли "тендер" в России, Британии, Франции, Германии. Это передовые страны в этой сфере", – сказал Маломуж.

Разные регионы, поле боя и особо важные объекты защищают электронные щиты. Кроме ракетных систем, бронетехники и авиации, Украина просила на заседаниях "Рамштайн" и системы радиоэлектронной борьбы.

Парк ВСУ могут чрезвычайно усилить Германия, Франция, Испания, Великобритания и США. Усиление, по словам генерала армии, будет по всем секторам. И на линии фронта, и особенно в больших городах Украины.

Защитить основные стратегические объекты, включая ядерные электростанции, энергетические объекты, терминалы. В соответствии, мощные способности инфраструктуры. Прежде всего – это люди,

– подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки.

Мощная украинская РЭБ