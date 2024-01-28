Об этом 24 Каналу заявил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что мощная система разрабатывалась еще давно. Он добавил, что также эти системы могут проникать в разные БПЛА и авиацию.
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"Суперкомпьютеры, которые применяются этой системой, это те разработки, которые проводят на базе спецслужб Украины. И мы в это время выиграли "тендер" в России, Британии, Франции, германии. Это передовые страны в этой сфере", – сказал Маломуж.
Различные регионы, поле боя и особо важные объекты защищают электронные щиты. Кроме ракетных систем, бронетехники и авиации, Украина просила на заседаниях "Рамштайн" и системы радиоэлектронной борьбы.
Парк ВСУ могут чрезвычайно усилить Германия, Франция, Испания, Великобритания и США. Усиление, по словам генерала армии, будет по всем секторам. И на линии фронта, и особенно в больших городах Украины.
Защитить основные стратегические объекты, включая ядерные электростанции, энергетические объекты, терминалы. В соответствии, мощные способности инфраструктуры. Прежде всего – это люди,
– подчеркнул бывший глава Службы внешней разведки.
Мощная украинская РЭБ
- Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по цифровой трансформации Александр Федиенко заявил, что Украина имеет не одну современную разработку радиоэлектронного воздействия, которая может вмешиваться в навигационные системы дронов-камикадзе. БПЛА умеют не только сажать, но и отклонять. По словам Федиенко, сотни тысяч приборов монтируют по всей стране.
- В Украине создали окопную систему радиоэлектронной борьбы. Её название– AD Counter FPV. Она может блокировать частоты российских FPV-дронов. Такая система весит 3 килограмма без аккумулятора. Её можно удобно устанавливать на автомобиле.
- Недавно в ВСУ подтвердили, что смогли "нейтрализовать" два десятка ракет врага с помощью РЭБ. Эти ракеты не долетели до целей. В Институте изучения войны считают, что это "смена" возможностей украинской радиоэлектронной борьбы. Ранее эти системы выводили из строя только беспилотники.