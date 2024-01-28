Про це 24 Каналу заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що потужна система розроблялася ще давно. Він додав, що також ці системи можуть проникати в різні БпЛА та авіацію.
До теми Війна перейшла на інший рівень, – у Повітряних силах окреслили роль РЕБ у збитті дронів і ракет
"Суперкомп'ютери, які застосовуються цією системою, це ті розробки, які проводяться на базі спецслужб України. І ми в цей час виграли "тендер" в Росії, Британії, Франції, Німеччини. Це передові країни в цій сфері", – сказав Маломуж.
Різні регіони, поле бою та особливо важливі об'єкти захищають електронні щити. Окрім ракетних систем, бронетехніки та авіації, Україна просила на засіданнях "Рамштайн" і системи радіоелектронної боротьби.
Парк ЗСУ можуть надзвичайно посилити Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія та США. Посилення, за словами генерала армії, буде по всіх секторах. І на лінії фронту, і особливо у великих містах України.
Захистити основні стратегічні об'єкти, включаючи ядерні електростанції, енергетичні об'єкти, термінали. Відповідно, потужні можливості інфраструктури. Передусім – це люди,
– наголосив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.
Потужна українська РЕБ
- Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації Олександр Федієнко заявив, що Україна має не одну сучасну розробку радіоелектронного впливу, яка може втручатися у навігаційні системи дронів-камікадзе. БпЛА вміють не лише саджати, а й відхиляти. За словами Федієнка, сотні тисяч приладів монтують по всій країні.
- В Україні створили окопну систему радіоелектронної боротьби. Її назва – AD Counter FPV. Вона може блокувати частоти російських FPV-дронів. Така система важить 3 кілограми без акумулятора. Її можна зручно встановлювати на автомобілі.
- Нещодавно у ЗСУ підтвердили, що змогли "нейтралізувати" два десятки ракет ворога за допомогою РЕБ. Ці ракети не долетіли до цілей. В Інституті вивчення війни вважають, що це "зміна" можливостей української радіоелектронної боротьби. Раніше ці системи виводили з ладу лише безпілотники.