Про це 24 Каналу заявив генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що потужна система розроблялася ще давно. Він додав, що також ці системи можуть проникати в різні БпЛА та авіацію.

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"Суперкомп'ютери, які застосовуються цією системою, це ті розробки, які проводяться на базі спецслужб України. І ми в цей час виграли "тендер" в Росії, Британії, Франції, Німеччини. Це передові країни в цій сфері", – сказав Маломуж.

Різні регіони, поле бою та особливо важливі об'єкти захищають електронні щити. Окрім ракетних систем, бронетехніки та авіації, Україна просила на засіданнях "Рамштайн" і системи радіоелектронної боротьби.

Парк ЗСУ можуть надзвичайно посилити Німеччина, Франція, Іспанія, Велика Британія та США. Посилення, за словами генерала армії, буде по всіх секторах. І на лінії фронту, і особливо у великих містах України.

Захистити основні стратегічні об'єкти, включаючи ядерні електростанції, енергетичні об'єкти, термінали. Відповідно, потужні можливості інфраструктури. Передусім – це люди,

– наголосив колишній голова Служби зовнішньої розвідки.

Потужна українська РЕБ