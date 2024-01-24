Українська РЕБ змогла "нейтралізувати" 20 з 21 засобів нападу: що допомогло відбити атаку

Командування ЗСУ вперше підтвердило, що змогло "нейтралізувати" два десятки російських ракет не засобами ППО, а РЕБ. Західні аналітики уже говорять про "переломний момент" в контексті захисту українського неба.

У ніч проти 13 січня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по території України. Ворог випустив понад 40 ракет, зокрема 18 крилатих, 6 керованих авіаційних ракет і 6 аеробалістичних "Кинджалів". Половину з них збили сили ППО, а ось щодо решти цілей питання залишалось відкритим.

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Статистичні дані свідчили про те, що Силам оборони вдалося збити лише 21 ракету. Цей результат виглядав, як не надто високий, але згодом стало відомо, що 20 ракет не долетіли до цілей внаслідок роботи РЕБ.

"На понад 20 був вплив засобів РЕБ безпосередньо. А також, як вже зазначалось, є і неякісні, можливо, ракети, які можуть просто не долітати до своїх цілей і падати в полі", – пояснив речник командування ПС Юрій Ігнат.

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В ISW вважають це "зміною" можливостей українського РЕБу. Аналітики вказують, що раніше можливості радіоелектронної боротьби використовували для виведення з ладу російських безпілотників, але не ракет.

"Це якісно новий підхід в боротьбі з ворогом, який полягає в тому, щоб не витрачати дорогі ракети зенітно-ракетних комплексів, а застосовувати РЕБ. Це тепер дає змогу впливати не лише на "Шахеди", але й на ракети", – пояснив колишній заступник начальника генштабу ЗСУ з питань ППО, генерал Ігор Романенко.