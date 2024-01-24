Украинская РЭБ смогла "нейтрализовать" 20 из 21 средств нападения: что помогло отразить атаку

Командование ВСУ впервые подтвердило, что смогло "нейтрализовать" два десятка российских ракет не средствами ПВО, а РЭБ. Западные аналитики уже говорят о "переломном моменте" в контексте защиты украинского неба.

В ночь на 13 января российские войска совершили массированную ракетную атаку по территории Украины. Враг выпустил более 40 ракет, в том числе 18 крылатых, 6 управляемых авиационных ракет и 6 аэробалистических "Кинжалов". Половину из них сбили силы ПВО, а вот по остальным целям вопрос оставался открытым.

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Статистические данные свидетельствовали о том, что Силам обороны удалось сбить только 21 ракету. Этот результат выглядел как не слишком высокий, но впоследствии стало известно, что 20 ракет не долетели до целей в результате работы РЭБ.

"На более 20 было влияние средств РЭБ напрямую. А также, как уже отмечалось, есть и некачественные, возможно, ракеты, которые могут просто не долетать до своих целей и падать в поле", – пояснил спикер командования ВС Юрий Игнат.

Украина впервые публично заявила о таком удачном способе противодействия российским ракетам.

В ISW считают это "изменением" возможностей украинской РЭБ. Аналитики указывают, что ранее возможности радиоэлектронной борьбы использовали для вывода из строя российских беспилотников, но не ракет.

"Это качественно новый подход в борьбе с врагом, который заключается в том, чтобы не тратить дорогие ракеты зенитно-ракетных комплексов, а применять РЭБ. Это теперь позволяет влиять не только на "Шахеды", но и на ракеты", – пояснил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ по вопросам ПВО, генерал Игорь Романенко.