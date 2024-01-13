Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він додав, що загальна кількість ліквідованих ракет є більшою.
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Скільки ракет не досягли цілей
У звіті Повітряні сили зазначили, що з 40 засобів повітряного нападу вдалося збити 8. Однак понад 20 цілей не досягли цілей – окрім тих, які ліквідували безпосередньо засобами ППО.
Що під цим розуміється: це або ж впали в полі, або підрив у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби наших Сил оборони,
– зазначив речник.
Тобто 8 ракет – це кількість цілей, по яких відпрацювала повітряна оборона саме вогневими засобами. Російські ракети не лише отримують протидію від Сил оборони, а й дедалі гірше летять. Повітряні сили бачать, що ракети стають менш якісними і просто не досягають цілей. Це є стосується і дронів-камікадзе.
Деталі про російську атаку
- Російська армія 13 січня застосувала проти України 40 засобів повітряного нападу. Силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 і ще 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
- Ворог запустив по Україні 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400, 3 ударні БпЛА "Шахед", 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, 6 крилатих ракет Х-22, 2 керовані авіаційні ракети Х-31П, 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
- Юрій Ігнат наголосив, що мова йде не про масовану атаку – у такому випадку використовується більша кількість озброєння. Цього разу атака була комбінованої, тобто з застосуванням різного типу озброєння.
- Повідомляється, що у Дніпрі є влучання – інформації про постраждалих не надходило. В ОВА уточнюють, яких збитків завдала російська атака.