Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. Сергій Лисак розповів, що вже відомо про наслідки російської атаки, передає 24 Канал.
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Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося,
– зазначив посадовець.
Також Лисак подякував оборонцям неба. Наголосив, що їхня робота допомогла уникнути більших наслідків.
Очільник ОВА розповів, що неспокійно й на Нікопольщині. Російський агресор ніяк не вгамується та знову б'є по району.
"Російські злочинці відповідатимуть за все, що скоїли на українській землі", – констатував Лисак.