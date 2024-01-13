Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА. Сергей Лысак рассказал, что уже известно о последствиях российской атаки, передает 24 Канал.

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Есть прилеты в Днепре. Какой ущерб нанесли удары, сейчас уточняем. Но самое главное всегда – люди. К счастью, все цели. Прошло,

– отметил чиновник.

Также Лысак поблагодарил защитников неба. Он подчеркнул, что их работа помогла избежать больших последствий.

Глава ОВА рассказал, что неспокойно и в Никопольщине. Российский агрессор никак не уймется и снова бьет по району.

"Российские преступники будут отвечать за все, что совершили на украинской земле", – констатировал Лысак.