Україна була в топі експортерів зброї: Маломуж розповів, які можливості має вітчизняний ВПК

Україна працює над тим, щоб посилити військово-промисловий комплекс завдяки кооперації із західними оборонними підприємствами. Відповідаючи на виклики війни, Сили оборони тестують новітню українську зброю прямо на полі бою

Про це 24 Каналу розповів генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. На його переконання, український ВПК має високі перспективи власного виробництва із залученням західних технологій.

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Наскільки потужним є український ВПК

Спільне виробництво з Німеччиною, Польщею чи США на території України та ще цілою низкою країн світу є лише однією зі складових розвитку українського ВПК. Воно, як і закупівля зброю та боєприпасів у третіх країн, потрібно для того, щоби вистояти під час повномасштабної війни.

Ми розпочинаємо (розвиток ВПК – 24 Канал) не з нуля. Україна завжди була серед лідерів на ринку зброї та техніки, а погане й не високотехнічне озброєння не купують",

– переконаний Маломуж.

Україна має гарну базу для розвитку ракетобудування: від ракет невеликої дальності і до стратегічних, досвід у розробки у яких має КБ "Південне". Також український ОПК мав непогані позиції в танкобудуванні, виробництві безпілотників і деякі напрацювання щодо засобів РЕБ.

Зверніть увагу! Одним із найбільших військових контрактів України у 2010-х роках стала домовленість про постачання до Таїланду 49 танків Т-84 "Оплот" за 240 мільйонів доларів. Контракт було виконано у 2018 році, але водночас на озброєнні в українській армії його кількість вимірювалась одиницями. Причина в тому, що виробник не мав змоги створювати нові машини без складових із Росії.

В травні цього року Олексій Резніков висловився за те, щоб на озброєнні української армії стояли саме танки "Оплот", які, за сподіванням тодішнього міністра, має бути в перших рядах "танкової коаліції".

"Забезпечені західними технологіями, ми швидко їх освоюємо і вводимо в стрій. Навіть дослідницькі зразки танків, БТРів та БМП ми випробовуємо на фронті, що є найбільш ефективним випробуванням. Тому у нас є всі перспективи власного виробництва із західними технологіями", зазначив генерал.

Які зразки української зброї проявили себе у війні