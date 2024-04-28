У Польщі є десятки тисяч українців призовного віку, – посол

Посол України в Польщі Василь Зварич зазначив що наразі десятки тисяч українців призовного віку перебувають у цій країні. Однак точну цифру наразі з'ясовує наше посольство і МЗС.

Зварич зазначив, що ця інформація є важливою в контексті ухвалення закону про мобілізацію у нашій державі. Адже документ встановлює нові правила і обов'язки для наших військовозобов'язаних громадян.

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Посол розповів про українців призовного віку в Польщі

Зварич зазначив, що наразі посольство з'ясовує, скільки серед наших громадян в Польщі є чоловіків призовного віку в контексті прийняття нового закону про мобілізацію. Адже закон зобов'язує їх протягом 60 днів оновити облікові дані з моменту набуття ним чинності;

За нашими оцінками, в Польщі є десятки тисяч українців призовного віку. Будемо мати точну інформацію після набрання чинності законом,

– підкреслив дипломат.

Він також зауважив, що мобілізація не є чимось новим у воєнний час. Адже війна триває і нам потрібні люди для ротації.

"Йдеться про дві речі: справедливість і обов'язок. Справедливість для наших героїв в окопах. Вони повинні мати можливість перевести подих та розуміти, що держава дбає про них. Обов’язок захисту Батьківщини має кожен громадянин, незалежно від місця проживання", – розповів посол.

Він також заявив, що Україна використає кожну можливість, щоб виграти цю війну. Зрештою Зварич наголосив, що посольство тимчасово припинило приймання нових заявок від чоловіків призовного віку у консульствах для технічної підготовки. Однак є також ідея втілити дистанційний спосіб оновлення даних для наших громадян.

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