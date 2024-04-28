В Польше есть десятки тысяч украинцев призывного возраста, – посол

Посол Украины в Польше Василий Зварыч отметил, что в настоящее время десятки тысяч украинцев призывного возраста находятся в этой стране. Однако точную цифру выясняет наше посольство и МИД.

Зварыч отметил, что эта информация важна в контексте принятия закона о мобилизации в нашем государстве. Ведь документ устанавливает новые правила и обязанности наших военнообязанных граждан.

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Посол рассказал об украинцах призывного возраста в Польше

Зварыч отметил, что в настоящее время посольство выясняет, сколько среди наших граждан в Польше есть мужчины призывного возраста в контексте принятия нового закона о мобилизации. Ведь закон обязывает их в течение 60 дней обновить учетные данные с момента его вступления в силу.;

По нашим оценкам, в Польше есть десятки тысяч украинцев призывного возраста. Будем иметь точную информацию после вступления в силу закона,

– подчеркнул дипломат.

Он также заметил, что мобилизация не является чем-то новым в военное время. Ведь война продолжается, и нам нужны люди для ротации.

"Речь идет о двух вещах: справедливости и долге. Справедливость для наших героев в окопах. Они должны иметь возможность перевести дыхание и понимать, что государство заботится о них. Обязанность защиты Родины имеет каждый гражданин, независимо от места жительства", – рассказал посол.

Он также заявил, что Украина использует каждую возможность, чтобы выиграть эту войну. В конце концов, Зварыч подчеркнул, что посольство временно прекратило прием новых заявок от мужчин призывного возраста в консульствах для технической подготовки. Однако есть идея воплотить дистанционный способ обновления данных для наших граждан.

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