Українці вважають РНБО сильнішим органом за Раду і Кабмін

Близько чверті українців вважають Раду національної безпеки та оборони сильним органом, однак третина – слабким. Щоправда, думають, що можливості парламенту чи уряду слабші за РНБО.

Ще третина українців думають, що РНБО – ні сильний, ні слабкий орган. Принаймні про це свідчать дані свіжого опитування.

До речі У РНБО заявили, що готові на компроміси щодо Донбасу, але їм "є межа"

Як українці ставляться до інших органів

Президента сильним вважають 16%, 40% – слабким, ще 43% – ні сильним, ані слабким.

Прем’єр-міністра сильним – 8%, 42% – слабким, ще 42% – ні сильним, ані слабким.

Парламент сильним – 6%, 61% – слабким, ще 31% – ні сильним, ані слабким.

Що треба знати про опитування

Його провела група "Рейтинг" протягом 14 – 16 грудня 2021 року.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

РНБО набрала обертів

Цього року РНБО набрала обертів у своїй роботі. Засідання органу почастішали. На них узгоджували ключові рішення, які, зокрема, стосувались санкцій. Наприклад, у лютому 2021 року РНБО наклала санкції на Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко

Президент Володимир Зеленський констатував, що раніше РНБО була пасивним органом. За словами глави держави, всі називали РНБО "кладовищем збитих льотчиків", а сьогодні це – потужний орган, там працюють не "збиті льотчики", а саме ті люди, які сьогодні у владі.

Заява РНБО про кількість військ Росії на кордоні, дивіться відео: