Про це Зеленський розповів під час пресмарафону 26 листопада. Раніше, наголосив глава держави, про рішення РНБО ніхто не знав.

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Раніше РНБО була пасивним органом, – Зеленський

Раніше РНБО – це був пасивний орган, всі називали це "кладовищем збитих льотчиків", а сьогодні це – потужний орган, там працюють не "збиті льотчики", а саме ті люди, які сьогодні у владі,

– повідомив Зеленський.

Президент України зазначив: помилки у рішеннях можуть бути і їх треба виправляти, а винних притягати до відповідальності.

Чому раніше цього не робили – шукайте свою відповідь, – президент

"Щодо ситуації з Медведчуком, то все це було, чому раніше це ніхто не робив – шукайте свій зміст і свою відповідь", – додав президент.

Зеленський вважає, що я Євросуд з прав людини або інші міжнародні судові інстанції можуть давати інші висновки щодо осіб, які потрапили у перелік підсанкційних. Така ситуація і трапляється вже з деякими представниками режиму Януковича, з яких ЄС знімає каральні обмеження.

Ми захищаємо державу, як ми можемо – у рамках закону. Хтось вважає, що поза рамками – нехай це буде. Давайте очікувати на результат,

– наголосив Зеленський.

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