Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону 26 листопада. Важливі рішення ухвалюють у таких випадках на засіданнях Ради нацбезпеки та оборони.

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Ви бачите наші рішення, які ухвалюють на РНБО, – Зеленський

Там, де я бачу зраду на найвищому рівні, щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засідання РНБО, ви бачите наші рішення щодо контрабандистів,

– зазначив президент.

Зеленський зауважив, що правоохоронні органи повідомляють про тисячі посадок, які є дрібними. Проте робота щодо цього щоденно ведеться.

Медійних посадок люди не бачать, – президент

От таких медійних посадок люди не бачать. Тим не менше, ми потрохи рухаємось вперед і вони відбуваються,

– додав Зеленський.

Зазначимо, що марафон 26 листопада присвячений екватору каденції Володимира Зеленського.

Що відомо про пресмарафон:

На захід запросили 30 представників всеукраїнських та світових медіа.

Кожен з журналістів має можливість поставити по 1 запитанню главі держави.

Обмежену кількість учасників в Офісі Президента пояснили вимогами карантину.

Дивіться трансляцію пресмарафону за участю Зеленського: