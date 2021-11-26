Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону 26 листопада. Важливі рішення ухвалюють у таких випадках на засіданнях Ради нацбезпеки та оборони.
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Ви бачите наші рішення, які ухвалюють на РНБО, – Зеленський
Там, де я бачу зраду на найвищому рівні, щодо ситуації з паном Медведчуком, ви бачите наші рішення на засідання РНБО, ви бачите наші рішення щодо контрабандистів,
– зазначив президент.
Зеленський зауважив, що правоохоронні органи повідомляють про тисячі посадок, які є дрібними. Проте робота щодо цього щоденно ведеться.
Медійних посадок люди не бачать, – президент
От таких медійних посадок люди не бачать. Тим не менше, ми потрохи рухаємось вперед і вони відбуваються,
– додав Зеленський.
Зазначимо, що марафон 26 листопада присвячений екватору каденції Володимира Зеленського.
Що відомо про пресмарафон:
- На захід запросили 30 представників всеукраїнських та світових медіа.
- Кожен з журналістів має можливість поставити по 1 запитанню главі держави.
- Обмежену кількість учасників в Офісі Президента пояснили вимогами карантину.
Дивіться трансляцію пресмарафону за участю Зеленського: