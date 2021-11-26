Об этом Зеленский сообщил во время пресс-марафона 26 ноября. Важные решения принимают в таких случаях на заседаниях Совета нацбезопасности и обороны.

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Вы видите наши решения, которые принимают на СНБО, – Зеленский

Там, где я вижу предательство на самом высоком уровне, о ситуации с господином Медведчуком, вы видите наши решения на заседаниях СНБО, вы видите наши решения в отношении контрабандистов,

– отметил президент.

Зеленский отметил, что правоохранительные органы сообщают о тысячах посадок, которые являются мелкими. Однако работа на этот счет ежедневно ведется.

Медийных посадок люди не видят, – президент

Вот таких медийных посадок люди не видят. Тем не менее, мы понемногу двигаемся вперед и они происходят,

– добавил Зеленский.

Отметим, что марафон 26 ноября посвящен экватору каденции Владимира Зеленского.

Что известно о пресс-марафоне:

На мероприятие пригласили 30 представителей всеукраинских и мировых медиа.

У каждого журналиста есть возможность поставить по 1 вопросу главе государства.

Ограниченное количество участников в офисе Президента объяснили требованиями карантина.

Смотрите трансляцию пресс-марафона с участием Зеленского: