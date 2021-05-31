Українців закликають боротись з російськими етикетками: інструкція

Українці поширюють челендж, у якому закликають боротися із російськими написами на етикетках товарів. До нього може долучитись кожен, хто знайде таку етикетку вдома.

Челендж розпочав мовний активіст Святослав Літинський, який був кандидатом на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Мета – знайти етикетки російською мовою та написати виробнику з проханням перекласти інформацію українською.

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Як виконувати челендж: інструкція від Юлії Сабадишиної знайти вдома етикетки з російською мовою на титульній стороні,

подивитись, хто виробник чи імпортер, знайти його адресу,

написати листа-звернення щодо зміни мови,

відправити (бажано рекомендованим листом),

опублікувати допис та тегнути друзів.

Активістка прикріпила у дописі приклад листа, однак, за її словами, кожне звернення потрібно змінювати, щоб не перетворити це на спам.

Вже є результати

Завдяки челенджу американський бренд Head&Shoulders почав писати на етикетках українською. Звичайно, попереджає Літинський, зусилля можуть принести результат не одразу. Head&Shoulders змінили написи через 8 місяців.

"Лише ми можемо змінювати навколишній світ і ми за нього відповідальні!" – наголосив активіст.