Украинцев призывают бороться с российскими этикетками: инструкция

31 мая 2021 , 11:42
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Источник:

фейсбук Святослава Литинского

Украинцы распространяют челлендж, в котором призывают бороться с русскими надписями на этикетках товаров. К нему может присоединиться каждый, кто найдет такую этикетку дома.

Челлендж начал языковой активист Святослав Литинский, который был кандидатом на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Цель – найти этикетки на русском языке и написать производителю с просьбой перевести информацию на украинский.

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  • найти дома этикетки с русским языком на титульной стороне;
  • посмотреть, кто производитель или импортер, найти его адрес;
  • написать письмо-обращение по изменению языка;
  • отправить (желательно заказным письмом);
  • опубликовать сообщение и тегнуть друзей.

Активистка прикрепила в заметке пример письма, однако, по ее словам, каждое обращение нужно менять, чтобы не превратить это в спам.

Уже есть результаты

Благодаря челленджу американский бренд Head & Shoulders начал писать на этикетках на украинском. Конечно, предупреждает Литинский, усилия могут принести результат не сразу. Head & Shoulders изменили надписи через 8 месяцев.

"Только мы можем менять окружающий мир и мы за него ответственны!" – подчеркнул активист.

Автор: Ольга Музика