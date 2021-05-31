Челлендж начал языковой активист Святослав Литинский, который был кандидатом на должность Уполномоченного по защите государственного языка. Цель – найти этикетки на русском языке и написать производителю с просьбой перевести информацию на украинский.
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- найти дома этикетки с русским языком на титульной стороне;
- посмотреть, кто производитель или импортер, найти его адрес;
- написать письмо-обращение по изменению языка;
- отправить (желательно заказным письмом);
- опубликовать сообщение и тегнуть друзей.
Активистка прикрепила в заметке пример письма, однако, по ее словам, каждое обращение нужно менять, чтобы не превратить это в спам.
Уже есть результаты
Благодаря челленджу американский бренд Head & Shoulders начал писать на этикетках на украинском. Конечно, предупреждает Литинский, усилия могут принести результат не сразу. Head & Shoulders изменили надписи через 8 месяцев.
"Только мы можем менять окружающий мир и мы за него ответственны!" – подчеркнул активист.