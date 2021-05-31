Челендж розпочав мовний активіст Святослав Літинський, який був кандидатом на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Мета – знайти етикетки російською мовою та написати виробнику з проханням перекласти інформацію українською.

Читайте також Російську як регіональну скасували в Харкові

Як виконувати челендж: інструкція від Юлії Сабадишиної знайти вдома етикетки з російською мовою на титульній стороні,

подивитись, хто виробник чи імпортер, знайти його адресу,

написати листа-звернення щодо зміни мови,

відправити (бажано рекомендованим листом),

опублікувати допис та тегнути друзів.

Активістка прикріпила у дописі приклад листа, однак, за її словами, кожне звернення потрібно змінювати, щоб не перетворити це на спам.

Вже є результати

Завдяки челенджу американський бренд Head&Shoulders почав писати на етикетках українською. Звичайно, попереджає Літинський, зусилля можуть принести результат не одразу. Head&Shoulders змінили написи через 8 місяців.

"Лише ми можемо змінювати навколишній світ і ми за нього відповідальні!" – наголосив активіст.