Українцям потрібна зброя для самозахисту: чи є сенс дзвонити копам, якщо їх убивають

Інцидент, який трапився у Чернігові вночі 2 жовтня зачіпає усіх. Подібне могло статися з кожним із нас або ж із родичем чи знайомим.

Мовиться про нічну бійку в супермаркеті, яка закінчилася смертю поліцейського. Кілька підлітків украй жорстоко побили 2 правоохоронців. Один із них перебуває в реанімації у важкому стані.

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Поліцейські не перебували на службі, тож були в цивільному одязі та без зброї. Відтак, коли чоловіки зробили зауваження шумній компанії підлітків про негідну поведінку, ті на них накинулися й жорстоко відлупцювали.

Жертвами підлітків стали натреновані чоловіки

Один із копів стік кров'ю, іншому пощастило трохи більше. Сталося це не десь у темному провулку чи за гаражами або на безлюдному будмайданчику, а в яскраво освітленому супермаркеті, де було чимало інших людей та охорона.

Кожен із нас вважав би, що в такому місці перебуває в цілковитій безпеці. Однак таке відчуття вкрай оманливе. Ба більше, жертвами нападників стали кремезні треновані чоловіки.

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Зброя для самозахисту

Цих двох натренованих поліцейських у розквіті сил жорстоко побили під прицілом камер та байдужими поглядами відвідувачів, продавців і охорони. Усі ми ризикуємо опинитися на їхньому місці та бути вбитими, коли зробимо зауваження шумній компанії, якщо наважимося закликати їх до порядку. Відтак у подібних ситуаціях українцям залишається лише 2 варіанти поведінки:

ховати очі й робити вигляд, що нічого не відбувається;

дістати зброю й примусити злочинців усе припинити.

У першому випадку, якщо ми стаємо випадковими свідками негідної поведінки або злочину, можемо лише молитися, щоб злочинці не звернули на нас уваги. У другому ж, убезпечуємо себе і оточення від зловмисників, які знахабніли настільки, що вбивають поліцейських заради розваги.

В Україні добропорядним громадянам зброя для самозахисту категорично заборонена й українська влада радить у подібних випадках – коли тебе б'ють або ґвалтують – телефонувати копам, щоб ті приїхали на порятунок. Я те все знаю, але знаю і те, що вони не приїжджають і не рятують, як і чернігівські копи не врятувати навіть своїх колег.

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Уявіть на хвилинку, якби в тих поліцейських або охоронців чи відвідувачів супермаркета була з собою зброя. Хоча б один пістолет, завдяки якому він міг втрутитися в ситуацію, зупинити побиття непритомних поліцейських.

Не сталося ні в кого в тому супермаркеті зброї для самозахисту, бо влада продовжує нас запевняти, що зброя самозахисту українцям не потрібна. Адже завжди можна подзвонити копам. Однак чи є хоча би якийсь сенс дзвонити копам, якщо їх в цей момент вбивають?

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