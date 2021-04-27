Нас звинуватять у деструктивній позиції, – Куса про відмову України від мінського процесу

Володимир Зеленський закликав оновити мінський процес, аби покласти край війні на Донбасі. Однак якщо відмовитись від процесу, Україну можуть звинуватити просто у деструктивній позиції.

Таку думку висловив аналітик Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він пояснив, що у цьому питанні треба бути досить делікатними.

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"Якщо ми перші ініціюємо відмову від мінських угод і мінського процесу – нас звинуватять у тому, що ми займаємо деструктивну позицію. До потужної ескалації в Україні не всі готові, в Європі теж. Ніхто не хоче дестабілізації", – зазначив Куса.

Як Еммануель Макрон, так і Ангела Меркель неодноразово заявляли, що не бачать альтернативи "Мінську-2". Також обидва політики погоджуються, що мирний процес гальмується, а тому треба шукати шляхи його пожвавлення.

Однак посилення нормандського формату США, Канадою і Великою Британією може бути не вигідним Парижу і Берліну.

Можуть виникнути певні зауваження у німців і французів, які, наприклад, не захочуть віддавати свою першість та лідерство у цьому мирному процесі,

– сказав Куса.

Залучати США – необов'язково, – Огризко

Володимир Зеленський запропонував залучити до нормандського формату долучилися США, Велику Британію та Канаду. Таке рішення нібито може скорегувати мінський формат.

Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зазначив, що залучати США до нормандського формату – це не обов'язково для розв'язання конфлікту на Донбасі.

"Якщо США будуть навіть на двосторонньому американо-російському напрямку вживати жорстких заходів, то цього буде достатньо, щоб Росія зрозуміла, що не можна нескінченно цим займатися, а фактично провокувати ситуацію далі і далі", – сказав Огризко.

За словами Огризка, щоб остаточно розв'язати конфлікт на Донбасі – потрібна політична воля всього колективного Заходу. Саме її зараз бракує. Зеленський своїми пропозиціями намагається пришвидшити пошук альтернатив мінському процесу.