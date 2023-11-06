Потужніші за "Шахеди": Укроборонпром налагодив виробництво ударних БпЛА

Україна налагодила виробництво власних ударних безпілотників. Вони є аналогом іранських "Shahed-136/131", але більш потужні й здатні долати відстань у майже 1 000 кілометрів.

Про це в інтерв'ю "Економічній правді" розповів гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін. Він також повідомив деякі деталі виробництва українських дронів.

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Україна виробляє власні аналоги "Шахедів"

Сметанін очолив "Укроборонпром" у червні 2023 року. Минуле керівництво заявляло, що займалося виробництвом українського ударного безпілотника, який зможе долати відстань у 1 000 кілометрів. Після звільнення керівництва нові дані про виробництво БпЛА не повідомляли.

За словами Сметаніна, нині ударні безпілотники виробляються у кооперації з іноземними партнерами. Де саме розташоване виробництво, ясна річ, голова "Укроборонпрому" не розкривав. Втім, він запевнив, що українські ударні дрони є своєрідним аналогом "Шахедів", але мають кращі характеристики.

В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "Шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "Шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві складніших та дорожчих проєктів з високими характеристиками,

– розповів Сметанін.

Також він розповів, що Укроборонпром допомагає приватним компаніям масштабувати розробки та виробництво FPV-дронів. За словами Сметаніна, нині підписали ліцензійні угоди з трьома великими компаніями на виробництво їхніх моделей.

"У нас є люди, приміщення, нам завозять компоненти й ми виробляємо. Ми допомагаємо масштабувати розробки всім, хто до нас звертається", – поділився голова "Укроборонпрому".

Rheinmetall та "Укроборонпром" утворили спільне підприємство

Денис Шмигаль 24 жовтня повідомив, що німецький оборонний концерн Rheinmetall та акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" створили спільне підприємство.

Як повідомив прем'єр, підприємство буде здійснювати обслуговування та ремонт техніки, яку надають Україні партнери. Також на ньому буде проходити локалізація виробництва провідних зразків техніки Rheinmetall AG.

"Створення спільного підприємства є без перебільшення знаковою подією, яка виводить співпрацю між нашими країнами на якісно новий рівень та дозволить нам разом будувати арсенал вільного світу", – прокоментував Шмигаль утворення підприємства.