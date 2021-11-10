Укрзалізниця обіцяє незабаром повернути на рейси двоповерхові потяги Skoda

В Укрзалізниці пообіцяли повернути на маршрути двоповерхові потяги Skoda. Наразі в Україні є 2 таких електропоїзди.

Про це розповів глава Укрзалізниці Олександр Перцовський під час форуму "Велике будівництво: нова залізниця".

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За його словами, обидва двоповерхові поїзди Skoda будуть готові обслуговувати маршрути вже на початку 2022 року. У Києві завершують капітально-відновлювальний ремонт першого поїзда. Також Перцовський окреслив терміни завершення ремонту другого електропоїзда.

Під парканом кілька років стояли двоповерхові Skoda, що полюбилися пасажирам. Ми пообіцяли рік тому, що це зміниться. З цих двох поїздів один вийде на маршрути до кінця 2021 року. Другий вийде на початку першого кварталу 2022 року,

– зазначив глава Укрзалізниці.

Що відомо про ремонт вагонів

Ремонт поїздів здійснює ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод". До нього залучені фахівці з різних підрозділів Укрзалізниці, які мають досвід ремонтних робіт саме швидкісних поїздів.

У поїздах замінять зношені частини, проведуть антикорозійні роботи, змастять рухомі деталі й поміняють несправне чи пошкоджене обладнання салону.

Куди курсуватимуть електропоїзди

Раніше Укрзалізниця розглядала такі напрями для курсування електропоїздів Skoda:

відновлення поїзда №720/719 Київ – Харків – Київ;

відновлення поїзда №748/747 Київ – Тернопіль – Київ;

організація тактового руху за маршрутом Київ – Вінниця – Київ.