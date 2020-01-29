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      Укрзалізниця планує самотужки відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda

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      Укрзалізниця відремонтує двоповерхові поїзди Skoda власними силами / ua.news

      Укрзалізниця планує власними силами відремонтувати два швидкісних електропоїзди Skoda, які не використовуються через поломку. У відомстві зазначили, що до ремонту залучать власні заводи, адже міжнародні компанії просять забагато грошей.

      У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, аби здійснити ремонт поїздів потрібна згода компанії Skoda. Саме вона має поділитися з Україною технологією ремонту та кресленням поїздів. 

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      Також в Укрзалізниці зазначили, що ціна, яку виставили міжнародні компанії, зависока, адже вони здійснювали б ремонт поза межами України. А це значно збільшує витрати. Натомість українські ремонтні заводи мають достатні потужності для цього.

      Що відомо про двоповерхові поїзди Skoda

      • Ці поїзди Україна придбала ще у 2012 році до проведення чемпіонату Європи з футболу. У 2014 році поїзди зламалися і стояли без ремонту два роки. Після цього розв'язання проблеми поїзди використовувалися аж до 2019 року, коли прийшов час для капітального ремонту.
      • Його може виконати Запорізький електровозоремонтний завод, але для цього потрібні технології ремонту та креслення поїздів від компанії Skoda. 
      • Раніше Укрзалізниця оголошувала тендер на ремонт цих поїздів на суму 5,4 мільйона євро.
      • Електропоїзд чеської компанії Skoda складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 – першого класу, 590 – другого. Вони курсували за маршрутом Київ – Харків та Київ – Тернопіль.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Укрзалізниця Ремонт Залізниця Skoda
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