Укрзалізниця планує самотужки відремонтувати двоповерхові поїзди Skoda

Укрзалізниця планує власними силами відремонтувати два швидкісних електропоїзди Skoda, які не використовуються через поломку. У відомстві зазначили, що до ремонту залучать власні заводи, адже міжнародні компанії просять забагато грошей.

У пресслужбі Укрзалізниці повідомили, аби здійснити ремонт поїздів потрібна згода компанії Skoda. Саме вона має поділитися з Україною технологією ремонту та кресленням поїздів. Важливо! Керівника Укрзалізниці Євгена Кравцова звільнили з посади: деталі Також в Укрзалізниці зазначили, що ціна, яку виставили міжнародні компанії, зависока, адже вони здійснювали б ремонт поза межами України. А це значно збільшує витрати. Натомість українські ремонтні заводи мають достатні потужності для цього. Що відомо про двоповерхові поїзди Skoda Ці поїзди Україна придбала ще у 2012 році до проведення чемпіонату Європи з футболу. У 2014 році поїзди зламалися і стояли без ремонту два роки. Після цього розв'язання проблеми поїзди використовувалися аж до 2019 року, коли прийшов час для капітального ремонту.

Його може виконати Запорізький електровозоремонтний завод, але для цього потрібні технології ремонту та креслення поїздів від компанії Skoda.

Раніше Укрзалізниця оголошувала тендер на ремонт цих поїздів на суму 5,4 мільйона євро.

Електропоїзд чеської компанії Skoda складається з шести двоповерхових вагонів і має 636 місць, з них 46 – першого класу, 590 – другого. Вони курсували за маршрутом Київ – Харків та Київ – Тернопіль.