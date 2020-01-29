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      Укрзализныця планирует самостоятельно отремонтировать двухэтажные поезда Skoda

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      Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda собственными силами / ua.news

      Укрзализныця планирует собственными силами отремонтировать два скоростных электропоезда Skoda, которые не используются из-за поломки. В ведомстве отметили, что к ремонту привлекут собственные заводы, ведь международные компании просят слишком много денег.

      В пресс-службе Укрзализныци сообщили, чтобы осуществить ремонт поездов требуется согласие компании Skoda. Именно она поделиться с Украиной технологиями ремонта и чертежами поездов.

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      Также в Укрзализныце отметили, что цена, которую выставили международные компании, высокая, ведь они осуществляли ремонт за пределами Украины. А это значительно увеличивает расходы. А украинские ремонтные заводы имеют достаточные мощности для этого.

      Что известно про двухэтажные поезда Skoda

      • Эти поезда Украина приобрела еще в 2012 году к проведению чемпионата Европы по футболу. В 2014 году поезда сломались и стояли без ремонта два года. После этого поезда использовались вплоть до 2019 года, когда пришло время для капитального ремонта.
      • Его может выполнить Запорожский электровозоремонтный завод, но для этого нужны технологии ремонта и чертежи поездов от компании Skoda.
      • Ранее Укрзализныця объявляла тендер на ремонт этих поездов на сумму 5,4 миллиона евро.
      • Электропоезд чешской компании Skoda состоит из шести двухэтажных вагонов и имеет 636 мест, из них 46 – первого класса, 590 – второго. Они курсировали по маршруту Киев – Харьков и Киев – Тернополь.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Деньги Новости Украины Skoda Железная дорога Ремонт Укрзализниця
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