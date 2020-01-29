Укрзализныця планирует самостоятельно отремонтировать двухэтажные поезда Skoda

Укрзализныця планирует собственными силами отремонтировать два скоростных электропоезда Skoda, которые не используются из-за поломки. В ведомстве отметили, что к ремонту привлекут собственные заводы, ведь международные компании просят слишком много денег.

В пресс-службе Укрзализныци сообщили, чтобы осуществить ремонт поездов требуется согласие компании Skoda. Именно она поделиться с Украиной технологиями ремонта и чертежами поездов.

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Также в Укрзализныце отметили, что цена, которую выставили международные компании, высокая, ведь они осуществляли ремонт за пределами Украины. А это значительно увеличивает расходы. А украинские ремонтные заводы имеют достаточные мощности для этого.

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