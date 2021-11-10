Укрзализныця обещает вскоре вернуть на рейсы двухэтажные поезда Skoda

В Укрзализныце пообещали вернуть на маршруты двухэтажные поезда Skoda. Сейчас в Украине есть 2 таких электропоезда.

Об этом рассказал глава Укрзализныци Александр Перцовский во время форума "Большая стройка: новая железная дорога".

Важно Украина и Польша планируют запуск сверхскоростных поездов, которые соединят Киев и Варшаву

По его словам, оба двухэтажных поезда Skoda будут готовы обслуживать маршруты уже в начале 2022 года. В Киеве завершают капитально-восстановительный ремонт первого поезда. Также Перцовский обозначил сроки завершения ремонта второго электропоезда.

Под забором несколько лет стояли полюбившиеся пассажирам двухэтажные Skoda. Мы пообещали год назад, что это изменится. Из двух поездов один выйдет на маршрут до конца 2021 года. Второй выйдет в начале первого квартала 2022 года,

– отметил глава Укрзализныци.

Что известно о ремонте вагонов

Ремонт поездов осуществляет ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод". К нему привлечены специалисты из разных подразделений Укрзализныци, которые имеют опыт ремонтных работ скоростных поездов.

В поездах заменят изношенные части, проведут антикоррозионные работы, смажут подвижные детали и сменят неисправное или поврежденное оборудование салона.

Куда будут курсировать электропоезда

Ранее Укрзализныця рассматривала такие направления для курсирования электропоездов Skoda:

восстановление поезда №720/719 Киев – Харьков – Киев;

восстановление поезда №748/747 Киев – Тернополь – Киев;

организация тактового движения по маршруту Киев – Винница – Киев.