Умови транзиту після 2024 – використання газу як геополітичної зброї, – Вітренко

Юрій Вітренко вважає, що Росія продовжує використовувати "Північний потік-2" як геополітичну зброю. Доказом цього є заява "Газпрому" щодо умов транзиту через Україну.

У "Газпромі", нагадує голова "Нафтогазу", заявили, що продовження транзиту через Україну буде залежати від придбання у нього компаніями ЄС додаткових обсягів. Їх купівлю узгоджуватимуть за новими контрактами.

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Через Україну мають йти обсяги за поточними контрактами, – Вітренко

Чому через Україну не можуть і після 2024 року йти обсяги транзиту за поточними контрактами? Адже до цього і Німеччина, і Росія казали, що "Північний потік-2" будується лише для додаткових об'ємів. Якщо ці заяви були чесними, то обсяги саме за поточними контрактами мають і надалі йти через Україну,

– зауважив Вітренко.

Очільник "Нафтогазу" пояснив, що найкращою гарантією є перенесення точок передачі газу за поточними контрактами на кордон Україна – Росія. Потім покупці газу "Газпрому" можуть самі бронювати транзит через Україну.

У 2021 році забронювали менший обсяг для транзиту

Проте "Газпром" досі не створив на своїй електронній платформі точку передачі газу на кордоні Україна – Росія.

Вітренко нагадав, що "Газпром" розповідає про плани продажу додаткових обсягів в Європу, проте на 2021 рік забронювали для транзиту через Україну на 25 мільярдів кубів менше, ніж рік перед тим.

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Голова "Нафтогазу" сподівається, що відповіді на ці питання Україна отримає найближчим часом від Росії. А вже на них звернуть увагу Німеччина та США.

Сподіваємося, як нам це й обіцяли, наші німецькі та американські партнери врахують ці відповіді (або їхню відсутність, що буде ще красномовніше), коли будуть визначати, чи використовує Кремль "Північний потік-2" як геополітичну зброю, і чи потрібно цей проєкт зупинити,

– завершив допис Вітренко.

США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2"

Зазначимо, що 21 липня США та Німеччина підписали угоду щодо "Північного потоку-2". Сторони пообіцяли Україні гарантії щодо продовження транзиту газу через її територію. Також, у разі використання газу, як зброю, Німеччина ініціює введення санкцій проти Росії.