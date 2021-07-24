Й тепер от серця українців стискаються від образи. Мовляв, як так, що союзники нас тут зрадили, як так, що ми тепер від Росії не будемо більше отримувати мільярди грошей за транзит, та й взагалі – "нечесно із нами вчинили".

До слова "Теорія зради" і "газовий Мюнхен": чому не потрібно ображатися на США та Німеччину

Утім, направду, ця от нечесність і це от відчуття зради – вони дуже далекі від реальності, бо союзники наші зрадили не нас, а наші фантазії.

Яка мета Німеччини та США

Це ми самі собі з якогось дива нафантазували, що американські санкції в 2020 році проти російського "Північного потоку-2" були з метою захисту інтересів України запроваджені. Тоді як американці просто намагалися у такий спосіб витіснити росіян з європейського газового ринку, щоб їхнє місце самим там зайняти.

І Німеччина не тому взялася бути посередником у залагоджені нашого "конфлікту з Росією", що так в Берліна душа боліла за Україну. Ні, не тому, високі матеріїї тут нідочого – лише чистий прагматизм.

Лідер Європи не хотів мати біля себе іще одну "гарячу точку", Німеччині не потрібен був новий геморой з новими біженцями, щоби не тільки їх з Африки та Близького Сходу приймати, але ще й зі Східної Європи.

А ще, як не крути, але таки жадала собі Європа безперебійних поставок російського газу, які були би точно зірвані, якщо б в тій україно-російській війна згоріла б та от українська ГТС, яка нам в спадок від СРСР дісталася, і яку нам просто нікуди пристосувати, окрім як дозволяти Росії нею Європі газ качати.

Так от вона правда життя, такі от справжні мотиви вчинків і Сполучених Штатів, і Німеччини. І винувати когось, що вони вчиняли не так, як нам хотілось і мріялось – це якось, погодьтеся, дуже по дитячому.

Що відомо про угоду Меркель – Байдена? Згідно з угодою, Німеччина гарантує Україні збереження транзиту газу після запуску російського трубопроводу "Північний потік-2". Однак, якщо Росія матиме намір використати енергію як зброю проти України, Німеччина ініціюватиме санкції проти держави-агресора. Згідно з угодою, Німеччина гарантує Україні збереження транзиту газу після запуску російського трубопроводу "Північний потік-2". Однак, якщо Росія матиме намір використати енергію як зброю проти України, Німеччина ініціюватиме санкції проти держави-агресора.

Ми давно знали про плани Путіна

А це ми ж не учора дізналися про плани Путіна побудувати газову трубу в обхід України, ми не учора дізналися про його бажання не платити нам грошей за транзит, про намір Путіна позбавити український бюджет цих прибутків, про його мрію зробити Україну іще біднішою та беззахиснішою. Ми не вчора про це дізналися, і не позавчора, і не рік тому, і навіть не 5…

Ми давно про це знали, але нам чомусь мріялося, що ці наші проблеми розв'яже за нас хтось інший, що хтось інший в наших інтересах ті всі плани Путіна зірве.

Але, направду, кому окрім нас може бути цікавим щось вчиняти в інтересах України? Дурних немає, це треба усвідомити, змиритися з цим, не рвати душу порожніми розмірковуваннями, що нас, мовляв, зрадили, що з нами нечесно вчинили – бо не було такого. Вчинили, як їм було цікаво, вигідно і доцільно їхнім планам, а не нашим з вами фантазіям та мріям.

Цікаво Угода між США та Німеччиною є важкою поразкою України

То ж США й Німеччина просто вчергове нас повернули до реальності, до усвідомлення, що ніхто крім нас самих боронити Україну не буде, нікому іншому це і не потрібно і не цікаво. Це зрада? Ні! Це лише сувора правда життя.