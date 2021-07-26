Условия транзита после 2024-использование газа как геополитического оружия, – Витренко

Юрий Витренко считает, что Россия продолжает использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие. Доказательством этого является заявление "Газпрома" об условиях транзита через Украину.

В "Газпроме", напоминает глава "Нафтогаза", заявили, что продолжение транзита через Украину будет зависеть от приобретения у него компаниями ЕС дополнительных объемов. Их покупку будут согласовывать по новым контрактам.

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Через Украину должны идти объемы по текущим контрактам, – Витренко

Почему через Украину не могут и после 2024 года идти объемы транзита по текущим контрактам? Ведь до этого и Германия, и Россия говорили, что "Северный поток-2" строится только для дополнительных объемов. Если эти заявления были честными, то объемы именно по текущим контрактам должны и в дальнейшем идти через Украину,

– заметил Витренко.

Глава "Нафтогаза" пояснил, что лучшей гарантией является перенос точек передачи газа по текущим контрактам на границу Украина – Россия. Затем покупатели газа "Газпрома" могут сами бронировать транзит через Украину.

В 2021 году забронировали меньший объем для транзита

Однако "Газпром" до сих пор не создал на своей электронной платформе точку передачи газа на границе Украина – Россия.

Витренко напомнил, что "Газпром" рассказывает о планах продажи дополнительных объемов в Европу, однако на 2021 год забронировали для транзита через Украину на 25 миллиардов кубов меньше, чем год перед тем.

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Глава "Нафтогаза" надеется, что ответы на эти вопросы Украина получит в ближайшее время от России. А уже на них обратят внимание Германия и США.

Надеемся, как нам и обещали, наши немецкие и американские партнеры учтут эти ответы (или их отсутствие, что будет еще красноречивее), когда будут определять, использует ли Кремль "Северный поток-2" как геополитическое оружие, и нужно ли этот проект остановить,

– завершил сообщение Витренко.

США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2"

Отметим, что 21 июля США и Германия подписали соглашение по "Северному потоку-2". Стороны пообещали Украине гарантии по продлению транзита газа через ее территорию. Также, в случае использования газа, как оружие, Германия инициирует введение санкций против России.