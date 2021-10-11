Уникнемо шантажу Росії: Україна хоче започаткувати стратегічний діалог з ЄС у сфері енергетики

Денис Шмигаль заявив, що Україна планує створити стратегічний діалог з Євросоюзом у сфері енергетики. Це дозволить уникнути шантажу з боку Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що прикладом газового шантажу є ситуація навколо введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Саме тому Україні та ЄС варто виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи.

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Саме тому, ми запропонуємо нашим європейським партнерам започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня з залученням держав-членів ЄС між Україною і ЄС,

– наголосив Шмигаль.

За словами Шмигаля, спільне довгострокове бачення має охоплювати не лише не лише транспортування газу, але й низку інших важливих питань. Зокрема:

синхронізацію українських електромереж;

виробництво відновлювальних джерел енергії.

За словами Шмигаля, синхронізація України з ENTSO-E зіграє ключову роль в енергетичній безпеці.

Тому пріоритетом є дотримуватися графіка синхронізації мереж. Політик наголосив, що важливо завершити її до 2023 року, а можливо, і з випередженням графіка.

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