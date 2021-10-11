Уникнемо шантажу Росії: Україна хоче започаткувати стратегічний діалог з ЄС у сфері енергетики

11 жовтня 2021 , 16:13
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Джерело:

Кабінет Міністрів України

Денис Шмигаль заявив, що Україна планує створити стратегічний діалог з Євросоюзом у сфері енергетики. Це дозволить уникнути шантажу з боку Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що прикладом газового шантажу є ситуація навколо введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Саме тому Україні та ЄС варто виробити спільне довгострокове бачення енергетичної безпеки Європи.

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Саме тому, ми запропонуємо нашим європейським партнерам започаткувати стратегічний енергетичний діалог високого рівня з залученням держав-членів ЄС між Україною і ЄС,
– наголосив Шмигаль.

За словами Шмигаля, спільне довгострокове бачення має охоплювати не лише не лише транспортування газу, але й низку інших важливих питань. Зокрема:

  • синхронізацію українських електромереж;
  • виробництво відновлювальних джерел енергії.

За словами Шмигаля, синхронізація України з ENTSO-E зіграє ключову роль в енергетичній безпеці.

Тому пріоритетом є дотримуватися графіка синхронізації мереж. Політик наголосив, що важливо завершити її до 2023 року, а можливо, і з випередженням графіка.

Боррель заговорив про тиск на Європу

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  • Посадовець наголосив: Росія хоче, щоб запустився "Північний потік-2". За словами посадовця, країна використовує цю ситуацію, "щоб лити воду на свій млин".
  • Боррель зауважив, що Європа досі потребує російського газу. водночас їй доводиться переживати надзвичайну ситуацію. Усе тому, що проблема газопостачання має геополітичний вимір.
Автор: Мар'яна Бекало