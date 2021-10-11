Избежим шантажа России: Украина хочет начать стратегический диалог с ЕС в сфере энергетики

Денис Шмыгаль заявил, что Украина планирует создать стратегический диалог с Евросоюзом в сфере энергетики. Это позволит избежать шантажа со стороны России.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что примером газового шантажа является ситуация вокруг ввода в эксплуатацию "Северного потока-2". Именно поэтому Украине и ЕС стоит выработать общее долгосрочное видение энергетической безопасности Европы.

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Именно поэтому мы предложим нашим европейским партнерам начать стратегический энергетический диалог высокого уровня с привлечением государств-членов ЕС между Украиной и ЕС,

– подчеркнул Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, общее долгосрочное видение должно охватывать не только транспортировку газа, но и ряд других важных вопросов. Отдельно:

синхронизацию украинских электросетей;

производство возобновляемых источников энергии.

По словам Шмыгаля, синхронизация Украины с ENTSO-E сыграет ключевую роль в энергетической безопасности.

Поэтому приоритетом является придерживаться графика синхронизации сетей. Политик подчеркнул, что важно завершить ее к 2023 году, а возможно, и с опережением графика.

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