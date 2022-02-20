Уперше за 30 років: Україна будує огорожу через можливе вторгнення з Білорусі

Україна облаштовує кордон із Білоруссю. Уперше за 30 років межа між 2 державами не лише повністю демаркована, а й матиме повноцінну захисну інфраструктуру.

Роботи пришвидшила загроза вторгнення з боку сусідньої держави, про що активно заговорив західний світ. Навіть і коли військові загрози минуть, функції огорожі залишатимуться актуальними, інформує 24 канал.

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Паркан допоможе стримати порушників

Солдат Волинського прикордонного загону Роман Міщук розповів, що у разі виникнення нестандартних ситуацій чи під час незаконного перетину державного кордону паркан з єгози служить, щоб стримати правопорушника та дочекатися підкріплення прикордонного наряду.

У майбутньому цей паркан також запобігатиме протиправним діям,

– додав він.

Стіна – лише один з етапів розбудови українсько-білоруської межі. Згодом планують установити відеокамери. Кордон посилено пильнують піші та автомобільні наряди вартових.

Провокацій поки немає

За словами речниці Волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, поки немає будь-яких нестандартних ситуацій або провокацій із території суміжної держави. Моніторинг державного кордону здійснюється всіма наявними технічними засобами.

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"Крім того, охорона державного кордону в нас здійснюється посилено, виставляється додаткова кількість прикордонних нарядів та залучені додаткові сили й засоби", – відзначила речниця.

Прикордонники й місцеві готові до будь-чого

Пункт пропуску "Дольськ", поблизу якого будують обмежувальну стіну, не працює з жовтня 2020 року. Відповідно транспорт тут не їздить, бо з білоруського боку триває ремонт, пояснили прикордонники.

Проте по той бік за 40 – 50 кілометрів зосереджено сотні одиниць військової техніки, тож із боку України охорона посилена. Настрої місцевих з приводу такої ситуації – різняться:

"Який там страх?";

"Не вірю ніколи. Путін не піде й наші не підуть, буде все мир";

"Настрої не надто позитивні. Люди старшого віку реагують на це емоційніше, бо вони є свідками не однієї з воєн, які починалися зі всього спокійного".

Ми враховуємо всю наявну інформацію, яка має вплив на охорону державного кордону, зокрема й військові навчання, які проводять на території суміжної держави. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації й всіма наявними силами та засобами забезпечити охорону державного кордону. Маргарита Вершиніна Речниця Волинського прикордонного загону

Будівництво огорожі мають завершити якнайшвидше. Її встановлюють у найбільш загрозливих місцях, до яких належать і пункти пропуску, й прилеглі до них території. З часом паркан стоятиме на всій українсько-білоруській межі.