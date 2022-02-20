Впервые за 30 лет: Украина строит забор из-за возможного вторжения из Беларуси

Украина обустраивает границу с Беларусью. Впервые за 30 лет граница между двумя государствами не только полностью демаркирована, но и будет иметь полноценную защитную инфраструктуру.

Работы ускорила угроза вторжения со стороны соседнего государства, о чем активно заговорил западный мир. Даже когда военные угрозы пройдут, функции ограды будут оставаться актуальными, информирует 24 канал.

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Забор поможет сдержать нарушителей

Солдат Волынского пограничного отряда Роман Мищук рассказал, что в случае возникновения нестандартных ситуаций или во время незаконного пересечения государственной границы забор из егозы служит, чтобы сдержать правонарушителя и дождаться подкрепления пограничного наряда.

В будущем этот забор также будет предотвращать противоправные действия,

– добавил он.

Стена – лишь один из этапов развития украинско-белорусской границы. Со временем планируют установить видеокамеры. За границей усиленно следят пешие и автомобильные наряды часовых.

Провокаций пока нет

По словам пресс-секретаря Волынского пограничного отряда Маргариты Вершининой, пока нет каких-либо нестандартных ситуаций или провокаций с территории сопредельного государства. Мониторинг государственной границы осуществляется всеми имеющимися техническими средствами.

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"Кроме того, охрана государственной границы у нас осуществляется усиленно, выставляется дополнительное количество пограничных нарядов и привлечены дополнительные силы и средства", – отметила пресс-секретарь.

Пограничники и местные жители готовы к чему-либо

Пункт пропуска "Дольск", вблизи которого строится ограничительная стена, не работает с октября 2020 года. Соответственно, транспорт здесь не ездит, потому что с белорусской стороны идет ремонт, пояснили пограничники.

Однако по ту сторону в 40 – 50 километрах сосредоточены сотни единиц военной техники, поэтому со стороны Украины охрана усилена. Настроения местных по поводу такой ситуации – отличаются:

"Какой там страх?";

"Не верю никогда. Путин не уйдет и наши не уйдут, будет весь мир";

"Настроения не слишком положительные. Люди старшего возраста реагируют на это более эмоционально, потому что они являются свидетелями не одной из войн, которые начинались со всего спокойного".

Мы учитываем всю имеющуюся информацию, которая имеет влияние на охрану государственной границы, в том числе и военные учения, проводимые на территории сопредельного государства. Мы готовы к любому развитию ситуации и всеми имеющимися силами и средствами обеспечить охрану государственной границы. Маргарита Вершинина Представитель Волынского пограничного отряда

Строительство ограждения должны завершить как можно скорее. Его устанавливают в наиболее угрожающих местах, к которым относятся и пункты пропуска, и прилегающие к ним территории. Со временем забор будет стоять на всей украино-белорусской границе.