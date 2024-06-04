На тлі згортання американських військ: Росія планує купити уранові активи в Нігері

Москва націлена на посилення військово-політичного партнерства з Африкою. Зокрема, Росія хоче придбати уранові активи в Нігері, звідки невдовзі повністю вийдуть американські військові.

У звіті за 3 червня аналітики Інституту вивчення війни розповіли про плани Кремля щодо партнерства з африканськими державами. Зокрема, згадали про уранові активи в Нігері.

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Росія посилює позиції в Нігері

Нігер – це 26-мільйонна країна в Західній Африці, яка отримала свою назву від однойменної річки. Однією з основних галузей її економіки є видобуток корисних копалин – особливо уранових руд.

Росія прагне придбати уранові активи в Нігері, які наразі належать французькій державній компанії Orano SA,

– пишуть в ISW.

Заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров відвідував Нігер цими днями. Він зустрівся з лідером нігерійської хунти Абдірахманом Тіані та підписав угоду про "багатогалузеву співпрацю".

За словами аналітиків, цей факт є ще одним свідченням того, що Кремль націлився посилювати свої позиції в Африці, яка є важливим стратегічним континентом.

Африканський корпус міністерства оборони Росії розгорнувся в Нігері у квітні 2023 року. Москва заявила, що має намір замінити американські сили на півночі країни. Своєю чергою, США хочуть вивести своїх солдатів з Нігеру до вересня 2024 року.

Слід наголосити, що від липня 2023 року Нігером керує хунта – військово-бюрократична диктатура, встановлена внаслідок військового перевороту. Власне, 26 липня 2023 року останнього президента Мохамеда Базума усунула з посади Президентська гвардія, що влаштувала переворот.

Американські війська у Нігері дислокуються уже близько 11 років. Вашингтон ухвалив рішення про розгортання з'єднань у 2013 році для того, аби допомогти уряду країни придушити озброєні групи бойовиків. Йдеться про контртерористичну операцію "Ялівцевий щит".

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Вочевидь, військове партнерство зі Сполученими Штатами вимагає виконання зобов'язань та повагу до демократичних цінностей, що для нігерійської хунти є складним і неприємним завданням. З огляду на це й не дивно, що керівництво країни вирішило взяти курс на Москву.

Росія уже десятиліттями допомагає автократичним режимам Африки опиратися демократичним процесам. Зокрема, розгортає бази своїх військових у різних країнах. Кремль посилює вплив на континенті, який населяє мільярд людей та який володіє ресурсами, що неабияк збагачують скарбницю.