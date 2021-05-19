Уряд схвалив державну програму розвитку української мови: що вона передбачає

Кабінет Міністрів підтримав державну стратегію розвитку української мови до 2030 року. Замовником програми визначили Міністерство культури та інформаційної політики.

Відповідний документ урядовці ухвалили під час засідання Кабміну 19 травня. Як пояснив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, нова концепція передбачає, що українська мова буде застосовуватись в усіх сферах суспільного життя.

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Що зміниться

Документ передбачає внесення змін до іншої стратегії щодо української мови, яку ухвалили ще у липні 2019 року. Вона має назву "Сильна мова – успішна держава" і покликана:

сприяти престижу та авторитетності державної мови,

формуванню комфортного та функціонального україномовного середовища на всій території України та для всього її населення,

створити умови для задоволення мовних потреб українців, які проживають за кордоном.

За словами Ткаченка, фактично це є поступовою зміною ставлення іншомовних людей до української, усвідомлення важливості даного кроку, і надання можливостей для повноцінного переходу. Водночас міністр наголосив, що попереду чимало роботи.

Ми у Мінкульті притримуємося саме лагідної українізації, яка матиме довготривалий ефект. Для досягнення нашої мети потрібно сприяти появі бажанню читати українською, дивитися, розмовляти, співати і розказувати іншим,

– написав він.

Ткаченко додав, що програма достатньо об'ємна і включає:

обов'язкове використання державної мови працівниками органів влади та місцевого самоврядування під час виконання своїх службових обов'язків;

запуск курсів з вивчення української;

з вивчення української; покращення якості викладання державної мови в закладах освіти;

підтримку та популяризацію української мови за кордоном , зокрема створення системи викладання української мови як іноземної;

, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної; сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови;

підтримку інновацій та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі;

стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу.

Зауважимо, що 11 травня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо нового українського правопису. Раніше ОАСК вирішив, що Кабмін перевищив свої повноваження, затверджуючи нову редакцію правопису.