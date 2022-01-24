Уряд США продовжив рішучий наступ на Коломойського

Почався 2022 рік і США продовжують "заганяти" Ігоря Коломойського та його партнерів. Уряд країни подав новий позов про конфіскацію активів олігарха.

Це відбулося у рамках великого розслідування, яке проводить ФБР про розграбування "Приватбанку". Коломойський стає ще більш токсичним.

До теми США подали до суду, щоб конфіскувати майно, пов'язане з Коломойським та Боголюбовим

Новина про нові неприємності Коломойського в Америці з'явилася на сайті Міністерства юстиції США 20 січня 2022 року.

Державне відомство, яке координує дії ФБР та прокурорів, повідомило, що подає до Окружного суду південного округу Флориди цивільний позов щодо конфіскації майна, пов'язаного з Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

За даними Мін'юсту США, це вже четвертий подібний позов про конфіскацію "через ймовірну злочинну діяльність" українських олігархів.

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Подаючи позови про цивільну конфіскацію, ФБР реалізує ті докази, які воно продовжує збирати та аналізувати у рамках великого розслідування щодо Коломойського та його партнерів, яке проводять у штатах Флорида та Огайо.

Як олігархи відмивали гроші

У Флориді базувався холдинг компаній під назвою Optima, через яку Коломойський "проганяв" гроші. Її створили партнери олігарха з американськими паспортами.

За даними Мін'юсту США, Optima використовували для подальшого відмивання незаконно привласнених грошей. Вони придбали нерухомість та підприємства по всій країні на сотні мільйонів доларів.

У всіх позовах Мін'юсту США вказано, що Коломойський та Боголюбов, які володіли "Приватбанком", привласнили та обдурили банк на мільярди доларів.

Ймовірно, вони отримали шахрайські кредити та кредитні лінії приблизно з 2008 по 2016 рік, коли схему розкрили й Україна націоналізувала "Приватбанк".

Олігархи відмивали частину злочинних доходів, використовуючи безліч банківських рахунків підставних компаній, здебільшого у кіпрській філії "Приватбанку", перш ніж переказати гроші у США.

Коли США почали "наступ" на Коломойського

Перші тривожні дзвіночки пролунали для Коломойського протягом 2020 року. У серпні США подали 2 позови у південному окрузі Флориди, стверджуючи, що комерційну нерухомість у Далласі, Техасі та Луїсвіллі придбали за гроші, які незаконно отримали від "Приватбанку" в Україні у рамках багатомільярдної шахрайської кредитної схеми.

У грудні 2020 року Мін'юст подав третій позов у тому ж окрузі з приводу нерухомості у Клівленді, що у штаті Огайо. Далі уряд США продовжив наступ на Коломойського, використовуючи санкційний інструмент.

У січні 2021 вони наклали персональні фінансові санкції на "підгодованого з його рук" депутата Олександра Дубінського за втручання в американські вибори, внаслідок чого його вигнали зі "Слуги народу".

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Далі у березні 2021 року візові санкції "прилетіли" від Держдепу особисто Коломойському, його дружині та дітям. Однак влітку тимчасово повірений у справах США в Україні Джордж Кент анонсував, що це ще не кінець.

Він нагадав, що український експрем'єр Павло Лазаренко відсидів 10 років у США, а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції.

Чому США подали новий судовий позов

Тепер "прилетів" четвертий позов Мін'юсту на конфіскацію активів. Уряд США стверджує, що понад 6 мільйонів доларів виручили від продажу комерційної нерухомості Stemmons Towers, розташованої в Далласі.

Мовиться про три 12-поверхові будівлі, названі на честь Леслі Стеммонса – впливового бізнесмена у Далласі, який спеціалізувався на будівництві та інфраструктурі. Потім ці будівлі змінювали власників, аж поки не потрапили до Коломойського.

У Мін'юсті США вважають, що ці офісні вежі утримували та модернізували завдяки грошам, які своє первинне походження брали в Україні й потім шляхом шахрайства потрапляли у США.

Тому ці 6 мільйонів доларів підлягають конфіскації, зважаючи на порушення федерального законодавства про відмивання грошей.

Згідно з розслідуванням, кілька американських структур Коломойського під парасолькою Optima використали прибуток від комплексу нерухомості CompuCom у Далласі.



Ігор Коломойський стає ще більш токсичним / Фото "Гордона"

Цю нерухомість спочатку придбали на привласнені гроші у "Приватбанку" для оплати модернізації та обслуговування будівель Stemmons Towers. Фірма з орбіти Коломойського продала Stemmons Towers у 2019 році, відповідно до якого понад 6 мільйонів доларів основної суми та відсотків, як і раніше, мають бути переказані спеціально створеній компанії 87STE LLC.

Мін'юст США хоче анулювати вексель та договір про довірче управління, пов'язані з цією угодою про фінансування, які містять право на отримання платежів та пов'язаний з ним договір купівлі-продажу.

При цьому в позові уряду США про конфіскацію грошей вони називають Коломойського і Боголюбова олігархами без будь-яких законів. Буде цікаво подивитися, чи потраплять вони в український реєстр, який почне діяти у травні 2022 року.

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Ось що пише уряд США в 11 та 12 параграфах позову: "Ігор Коломойський – український олігарх-мільярдер. Він контролює бізнес у багатьох галузях української економіки, зокрема металургію, енергетику та медіа під егідою групи "Приват".

До націоналізації "Приватбанку" він був одним з двох основних власників банку та членом Наглядової ради банку. Коломойський також був губернатором Дніпропетровської області в Україні з 2014 по 2015 рік.

Водночас про Боголюбова у США пишуть так: "Ще один український олігарх, який спільно з Коломойським володіє багатьма суб'єктами господарювання групи "Приват". "Він був другим великим акціонером Приватбанку разом з Коломойським і входив до Наглядової ради Приватбанку".

Що стало підставою для розслідування

У позові також детально описано схеми Коломойського. Контролюючи "Приватбанк", він видавав кредити своїм заводам під операційну діяльність. Наприклад, Запорізькому феросплавному заводу.

Однак замість операцій з феросплавами гроші виводили на офшор Коломойського та через кіпрську філію "Приватбанку" і йшли на купівлю нерухомості у Клівленді. Водночас старі борги заводів "гасили" завдяки отриманню нових кредитів у своєму ж банку.

Щоб отримувати такі "кредити", Коломойський створив усередині "Приватбанку" внутрішній режим особливого сприяння для себе.

Цю функцію взяв на себе спеціальний відділ у "Приватбанку" з обслуговування рахунків олігарха та його компаній. Через нього "прогнали" мільярди доларів кредитів компаніям, якими вони володіли або контролювали.

Це все не мої вигадки, а цитати з позову, які фіксують позицію уряду США щодо його схем. Так, у "Приватбанку" діяли 2 типи комітетів, які розглядали заявки на кредит.

Існував активний Кредитний комітет, який відповідав за споживче кредитування, куди зверталися звичайні клієнти, де ретельно вивчали питання. Водночас Коломойський і Боголюбов створили для себе окремий Кредитний комітет, щоб отримати схвалення своїх позик.

Він діяв дистанційно або в електронній формі, адже розглядав заявки на кредити пов'язаних з власниками "Приватбанку" осіб.

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Комітет не збирався особисто для обговорення позик, а складався зі співробітників "Приватбанку", які в іншому випадку не були залучені до процесу схвалення кредиту.

Цитую позов уряду США: "Ці працівники розуміли, що їхня роль – просто підписати кредит в електронному вигляді. Замість того, щоб проводити ретельний запит, члени електронного кредитного комітету просто натискали "затвердити", коли отримували заявку на позику від однієї з компаній Коломойського чи Боголюбова".

Коли багаторазово працівники "Приватбанку" зазначали, що потрібна додаткова перевірка застави від Коломойського чи його фірм, кредит затверджували того ж дня без додаткового дослідження.

Частково ці гроші потрапляли до США, де ними оперували американські партнери Коломойського, які мали американські паспорти. Це й стало підставою для розслідування ФБР.

За ці кошти олігархи скупили увесь центр Клівленда. На цю тему раніше вийшло велике розслідування у газеті Pittsburgh Post-Gazette, яке було заблоковане для прочитання на території України. Однак про це поговоримо іншого разу.

Чи покарають Коломойського в Україні

Четвертий позов уряду США про конфіскацію майна Коломойського ставить питання і перед українською владою. Зокрема, чому олігарх досі безкарний.



Позов США щодо Коломойського ставить питання перед українською владою / Фото lb.ua

Є 5 фігурантів цієї справи в Україні, яку розслідує НАБУ, але головний з них, а саме колишній голова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет, виїхав до Ізраїлю. Виникає запитання, чи дістанеться каральний меч правосуддя до самого Коломойського не в Америці, а в Україні?

Зокрема, зараз, коли монобільшість через відтік голосів Дмитра Разумкова та його групи почала "шкульгати" і владі підставляє плече група "За майбутнє" Коломойського.

Чи нівелюють вплив Коломойського на українську політику внаслідок закону про деолігархізацію? Особливо з огляду на чутки про те, що саме він супроводжує увесь процес зриву конкурсу на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, адже має в руках усе слідство по "Приватбанку".

Побачимо, але Америка не може заміняти Україну та карати українських олігархів. Прийшов час це робити й у нашій країні.