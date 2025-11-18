За війни не може бути політичного саботажу, – Стефанчук про заклики відправити уряд у відставку

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував дії депутатів 18 листопада. Тоді частина парламентарів заблокувала трибуну, вимагаючи відставки уряду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Руслана Стефанчука.

Цікаво знати Коли президент керує урядом: як це загрожує демократії та євроінтеграції

Що каже глава Верховної Ради про блокування трибуни?

За словами Стефанчука, держава, яка веде війну, не може дозволити собі політичного саботажу, тож парламент має працювати. Він пояснив, що парламент почав розгляд важливих кадрових питань – звільнення з посад двох міністрів.

Це – суспільний запит і державна необхідність в умовах війни. На жаль, під час розгляду окремі народні депутати заблокували трибуну. Звучали вимоги про відставку всього Кабінету Міністрів. Водночас слід чітко розмежовувати: звільнення окремих міністрів і відставка всього Уряду – це різні процедури, передбачені Конституцією та чинним законодавством. Опозиція невідкладно отримала всі необхідні документи для реалізації своєї ініціативи щодо урядової відставки – і вже розпочала відповідний процес у встановленому законом порядку,

– написав Стефанчук.

Проте, підкреслив глава ВР, представники однієї політичної сили стали діяти всупереч регламенту. На думку Стефанчука, такі депутати намагаються просувати власні політичні амбіції.

Вчергове заблокувавши роботу парламенту, вони зривають розгляд важливих питань, які Верховна Рада має вирішувати в інтересах держави. Така поведінка є безвідповідальною. Поки Збройні Сили тримають оборону на фронті, Верховна Рада має тримати єдність і бути відповідальною перед Українським Народом. Ми можемо дискутувати, критикувати, мати різні бачення. Але є межа, за якою політичні амбіції становлять загрозу для держави. Парламент повинен виконати свій конституційний обов'язок. Країна чекає парламентських рішень – а не блокування трибуни,

– наголосив очільник парламенту.

Насамкінець він закликав усіх народних депутатів повернутися до конструктивної роботи під час засідання 19 листопада – і виконати покладений на них Конституцією обов'язок.

Сьогодні важливо думати не про власні рейтинги, а про те, якою буде Україна завтра,

– висловився Стефанчук.

Чому у Верховній Раді заблокували трибуну?

18 листопада парламент мав розглянути відставку двох міністрів – Германа Галущенка та Світлани Гринчук, які очолюють міністерство юстиції і міністерство енергетики відповідно.

Ідеться про те, що ці чиновники можуть бути причетні до корупційного скандалу. Володимир Зеленський заявив, що вони не можуть більше обіймати посади. Обоє вже написали заяви про відставку, та це ще мають підтримати депутати.

Втім, представники "Європейської солідарності" заблокували трибуну, вимагаючи відправити у відставку весь уряд одразу.

Після блокування трибуни спікер Руслан Стефанчук оголосив перерву та скликав лідерів фракцій. Але потім засідання закрили.

Чи будуть блокувати трибуну 19 листопада?

Ірина Геращенко увечері в фейсбуці написала, що "Європейська Солідарність" хоче повернути парламенту суб'єктність і відповідальність, а тому вимагає "відставки всіх, причетних до скандальних плівок, і політичної відповідальності тих, хто їх офіційно делегував у міністри і наглядові ради, тобто Свириденко".

Окрім цього, "ЄС" вимагає зустрічі фракцій із Володимиром Зеленським і чесної розмови про вихід з політичної кризи. Партія прагне відставки всього уряду і формування уряду національного порятунку з фахових людей.

Те, чи буде "Європейська солідарність" блокувати трибуну, "залежить виключно від адекватності влади", пояснила Геращенко.