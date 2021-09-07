Усиновили 3 дітей та втекли з Криму: щемлива історія подружжя, яке подарувало нове життя сиротам

Не важливо, які у тебе гени, важливо наскільки ти любиш дитину. У цьому переконані нові герої проєкту "Рідні" – родина Кузьменко. Їхня історія про війну, усиновлення та щасливу родину.

Родина раніше проживала в Ялті. З Настею – першою усиновленою дитиною – вони зустрілись в інфекційній лікарні під час поїздки з фондом.

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"Я зрозуміла, що цю дитину потрібно рятувати, бо вона навіть не могла говорити. Їй було майже 6 років. Я розуміла, якщо вона потрапить в інтернат, то там над нею будуть знущатися і звідти вона вийде зла", – розповіла мама Ірина.



Настя – перша всиновлена дитина сім'ї Кузьменко / Фото з сімейного архіву

Настя пригадує, що тоді дуже зраділа, адже була вже на шляху переходу в дитячий будинок.

"Я вже їздила в дитячий будинок, мені показували, як живуть там дітки. Тоді в мене з'явився дуже сильний страх. Мені самі лікарі казали, якщо ти туди потрапиш, то про тебе забудуть і ти будеш не потрібна нікому", – поділилась спогадами дівчина.

"Я хотіла, аби вони мене всиновили"

Ірина та Ігор рішення про всиновлення прийняли фактично за годину. Кажуть, це була любов з першого погляду, попри те, що спершу мріяли всиновити немовля.

"Я хотіла, аби ці люди мене всиновили. До мене багато приходили і дивилися, але я хотіла, аби саме вони мене всиновили, вони мені запали у серце", – пояснила Настя.



З Настею подружжя познайомилось в інфекційній лікарні / Фото з сімейного архіву

"Я зрозумів, що вони прийшли за мною"

Після цього родина Кузьменко вирішила всиновити ще двох дітей. "Ми вирішили, що дівчинка буде із Ялти, а хлопчики – із Кременчука", – жартома пригадує батько родини Ігор.

"Я був в дитячому будинку, бачу в коридорі, прямо біля виходу, стоять мама і тато. Я подивився на них і зрозумів, що це за мною. Я вирвався з руки і побіг до них", – розповів син подружжя Ілля.



Батько Ігор з донечкою та двома синами / Фото з сімейного архіву

Втеча з Криму

Родина пригадує, що коли жили в Криму, часто подорожували автівкою – у Севастополь, Бахчисарай. Однак у 2014 році почалась війна, і сім'ї Кузьменко довелось втекти з рідних країв.

"Ми втекли з Криму через рік після війни. Ми всю ніч завантажували машину, коли ми приїхали до кордону, який вже контролювала Росія, вони вивантажили все. Було дуже страшно. Вони ставили питання, і ми всіх попередили, що ми не тікаємо, ми їдемо на певний час в гості до мого дідуся. Пояснювали, що це не переїзд", – поділився Ігор Кузьменко.

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Подружжя втратило все – роботу, житло, друзів, спілкування. У Львові треба було починати все з початку. Однак попри всі складнощі, вони відчували себе вільними.

Коли ми виїхали з Криму, ми почали кричати від радості, що вільні,

– пригадав батько сім'ї.



Сім'я Кузьменко / Фото зі сімейного архіву

"Можливо, саме ваша дитина врятує тисячі життів"

Після переїзду син Микола вступив у військовий коледж. Про це мріє і молодший Ілля. "Коли Коля вступив у військовий коледж, Ілля сидить, ледь не плаче і каже: "А можна я піду замість нього зараз?", – розповіла мама Ірина.



Родина Кузьменко втекла з Криму та живе у Львові / Фото з сімейного архіву

Родина Кузьменко переконана, що одне врятоване життя вартує цілого світу. Ігор та Ірина закликають не боятись і усиновлювати дітей: "Беріть, адже ви не знаєте, хто з цієї дитини виросте далі, можливо, саме вона врятує тисячі. Це важко, але це справді вартує цього".

Зверніть увагу! Консультацію щодо усиновлення ви можете отримати на сайті Ridni.org.ua або, зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду – 0800 300 484.Благодійний фонд "Рідні" надає інформаційну та психологічну підтримку щодо процесу усиновлення. При потребі, юридичні партнери Фонду надають правову допомогу в процесі усиновлення. Фонд у жодному разі не займається посередницькою діяльністю та не замінює функцій держави в процесі усиновлення (удочеріння).