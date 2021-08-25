Героїня історії Оксана ще з малечку просила батьків, аби ті усиновили дитину. Однак родина на той час була до цього не готова. Дівчина виросла, одружилась, народила власну дитину, але розуміла, що у сиротинці й далі є сотні дітлахів, яких нема кому обійняти перед сном.

У минулому випуску "Бог відкрив наше серце": історія подружжя Процик з Львівщини, яке усиновило 11 дітей

"У нас 7 діток, найстарший хлопчик біологічний – Арсенко, далі йдуть Юля, Софійка, Оленка та Віталік – вони всиновленні і двоє найменшеньких Орест і Соломійка – під опікою", – розповіла Оксана Дадак.



Оксана разом з чоловіком виховують 7 дітей / Фото зі сімейного архіву

"Ти живеш, але ніби і не живеш"

Жінка вважає, що це покликання зверху, яке вона відчувала ще будучи дитиною. В них з чоловіком довго не було дітей, однак, навіть після народження сина Арсена, це відчуття не покидало її.

От ти живеш, але ніби і не живеш,

– пригадала Оксана.

Подружжя спершу, ніж взяти дитину з дитячого будинку, проговорили це з сином. Батьки показували йому різноманітні фільми та програми.

"Пояснювали, що є дітки, які живуть без батьків. От ти маєш все, тебе люблять, а я є такі дітки, які живуть без батьків і не мають цього всього. Реально він дуже позитивно поставився до цього всього", – розповіла мати хлопчика.



Діти подружжя Дадак / Фото зі сімейного архіву

"Я насправді просив, я дуже хотів, аби була дитинка. Мені було дуже самотньо, хоча зі мною весь час бавилася мама, але зрозумійте є різниця, що бавитись з дорослим, а що з твоїм однолітком", – поділився Арсен.

"Нас відмовляли всі від неї"

Сім'я Дадак хотіла всиновити дівчинку. "Коли нам подзвонили зі служби і сказали, що є маленька недоношена дівчинка, це було щось. Але лікарі відмовляли, вони сказали що 99 і 9 відсотків, що вона буде з інвалідністю, ви берете листок з діагнозами, а не дитину", – пригадала Оксана Дадак.

Подружжя взяло з дитячого будинку 6 дітей / Фото зі сімейного архіву

Син Арсен: "Я почув цю розмову і подумав, що є така книжка – молитовник, мені про неї священник розказував. Я думав, що коли ти там щось пишеш, то ангели вночі забирають, читають і це виконують. І от я написав: "Боже, допоможи Олі, вона ще маленька, і вона сирота, допоможи їй бути здоровою, ми її заберемо обов'язково".

Ми приїхали, нам відкрили палату, ми подивилися і все. Це те, що називається контакт. Та дитинка лежить, дивиться тими оченятами, і я кажу: "Оксано, це наша дитинка". Ту хімію, ми не можемо пояснити,

– пригадав чоловік Оксани Сергій.

Попереду на сім'ю чекав тривалий і непростий шлях реабілітації. "Я їхала сквериком, а вона лежала, їй було 2,5 роки, я повертаю голову, а вона сіла. Боже, я так кричала і танцювала, на мене оглядалися, а я кричала, танцювала, плакала, бо моя дитина сіла! В 3,5 роки вона пішла", – розповіла Оксана.

"В нього була лише одна емоція – страх"

Про ще одну недоношену дитину Оксані розповіла директорка дитячого будинку, коли та поїхала туди з подругою. Це був хлопчик, жінка спершу відмовилась, однак дорогою додому весь час думала про нього.

Від нього всі відмовлялися. Це була дуже занедбана дитина, в нього була лише одна емоція – страх,

– розповіла Оксана.

Подружжя каже, Орест – дуже позитивна дитина, він все знає і все розуміє. Оксана пригадала: "Малі всі посідали їсти і тарабанять ложками, а я так десь голос підвищила і кажу: "Та вгамуйтесь". А наш Орестик: "Мамуся, чого ти кричиш, ну ми ж не глухі". І тут хочеш не хочеш вже починаєш усміхатися".

"В любові хворі діти стають здоровими"

Сім'я переконана кожній дитині потрібна сім'я, а таким діткам вона потрібна в мільйон разів більше.

Повірте, якби ви там не вираховували мудру і здорову дитину, все це не важливо. В любові хворі діти стають здоровими, а ліниві розумними,

– наголосив Сергій.

"Я завжди порівнюю випадок зі Соломійкою з історією про камінчик, який лежав такий кривий, горбатий і брудний, коли хтось проходив, то штовхав його ногою. Але одна людина все ж зігнулася, взяла його в руки, помила, почистила, а там – діамант. Ми привезли Соломію, вона висіла в мене на руках, їй було зручно лише в ліжечку іншого місця вона просто не знала, але вона дуже швидко видужувала", – розповіла Оксана.



Подружжя з наймолодшою донечкою Соломійкою / Фото зі сімейного архіву

Зверніть увагу! Консультацію щодо усиновлення ви можете отримати на сайті Ridni.org.ua або, зателефонувавши на гарячу лінію благодійного фонду – 0800 300 484.



Благодійний фонд "Рідні" надає інформаційну та психологічну підтримку щодо процесу усиновлення. При потребі, юридичні партнери Фонду надають правову допомогу в процесі усиновлення. Фонд у жодному разі не займається посередницькою діяльністю та не замінює функцій держави в процесі усиновлення (удочеріння).