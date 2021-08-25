Героиня истории Оксана еще с детства просила родителей, чтобы те усыновили ребенка. Однако семья в то время была к этому не готова. Девушка выросла, вышла замуж, родила собственного ребенка, но понимала, что в приюте и дальше есть сотни детей, которых некому обнять перед сном.

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"У нас 7 детей, старший мальчик биологический – Арсен, дальше идут Юля, София, Лена и Виталик – они усыновленные и двое маленьких Орест и Соломия – под опекой", – рассказала Оксана Дадак.



Оксана вместе с мужем воспитывают 7 детей / Фото из семейного архива

"Ты живешь, но вроде и не живешь"

Женщина считает, что это призвание сверху, которое она чувствовала еще будучи ребенком. У них с мужем долго не было детей, однако, даже после рождения сына Арсена, это чувство не покидало ее.

Вот ты живешь, но вроде и не живешь,

– вспомнила Оксана.

Супруги прежде, чем взять ребенка из детского дома, проговорили это с сыном. Родители показывали ему разные фильмы и программы.

"Объясняли, что есть дети, которые живут без родителей. Вот у тебя есть все, тебя любят, а есть такие детки, которые живут без родителей и у них нет этого всего. Реально он очень положительно отнесся к этому всему", – рассказала мать мальчика.



Дети супругов Дадак / Фото из семейного архива

"Я на самом деле просил, я очень хотел, чтобы был ребенок. Мне было очень одиноко, хотя со мной все время играла мама, но поймите есть разница, что играть со взрослым, а что с твоим ровесником", – поделился Арсен.

"Нас отговаривали все от нее"

Семья Дадак хотела усыновить девочку. "Когда нам позвонили из службы и сказали, что есть маленькая недоношенная девочка, это было нечто. Но врачи отказывали, они сказали что 99 и 9 процентов, что она будет с инвалидностью, вы берете листок с диагнозами, а не ребенка", – вспомнила Оксана Дадак.



Супруги взяли из детского дома 6 детей / Фото из семейного архива

Сын Арсен: "Я услышал этот разговор и подумал, что есть такая книга – молитвенник, мне о ней священник рассказывал. Я думал, что когда ты там что-то пишешь, то ангелы ночью забирают, читают и это выполняют. И вот я написал: "Бог, помоги Оле, она еще маленькая, и она сирота, помоги ей быть здоровой, мы ее заберем обязательно".

Мы приехали, нам открыли палату, мы посмотрели и все. Это то, что называется контакт. И ребенок лежит, смотрит теми глазами, и я говорю: "Оксана, это наш ребенок". Ту химию, мы не можем объяснить,

– вспомнил муж Оксаны Сергей.

Впереди семью ждал долгий и непростой путь реабилитации. "Я ехала по скверу, а она лежала, ей было 2,5 года, я поворачиваю голову, а она села. Боже, я так кричала и танцевала, мне оглядывались, а я кричала, танцевала, плакала, потому что мой ребенок сел! В 3,5 года она пошла", – рассказала Оксана.

"У него была только одна эмоция – страх"

О еще одном недоношенном ребенке Оксане рассказала директор детского дома, когда та поехала туда с подругой. Это был мальчик, женщина сначала отказалась, однако по дороге домой все время думала о нем.

От него все отказывались. Это был очень запущенный ребенок, у него была только одна эмоция – страх,

– рассказала Оксана.

Супруги говорят, Орест – очень позитивный ребенок, он все знает и все понимает. Оксана вспомнила: "Малые все уселись есть и барабанят ложками, а я так где-то голос повысила и говорю: "Так, успокойтесь". А наш Орест: "Мамочка, что ты кричишь, ну мы же не глухие". И тут хочешь не хочешь уже начинаешь улыбаться".

"В любви больные дети становятся здоровыми"

Семья убеждена каждому ребенку нужна семья, а таким детям она нужна в миллион раз больше.

Поверьте, как бы вы там не вычисляли умного и здорового ребенка, все это не важно. В любви больные дети становятся здоровыми, а ленивые умными,

– отметил Сергей.

"Я всегда сравниваю случай с Соломией с историей о камешке, который лежал такой кривой, горбатый и грязный, когда кто-то проходил, то толкал его ногой. Но один человек все же согнулся, взял его в руки, помыл, почистил, а там – бриллиант. Мы привезли Соломию, она висела у меня на руках, ей было удобно только в кроватке, другого места она просто не знала, но она очень быстро выздоравливала", – рассказала Оксана.



Супруги с молодой дочкой Соломией / Фото из семейного архива