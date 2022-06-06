"Вагнерівці" добувають золото в Африці, щоб втримати курс рубля під санкціями, – NYT

Кремль розпустив свої "щупальця" всюди, де тільки міг, щоб клептократична влада трималася на плаву. Одним з таких регіонів став Судан, де Росія отримала чимало "приємних подарунків".

Російська влада використовує найманців там, де не хоче задіювати офіційні ресурси. Зазвичай такими операціями займається Євген Пригожин. Він більш відомий як "повар Путіна", який перебуває під санкціями. В США навіть обіцяють винагороду в розмірі 250 тисяч доларів за допомогу в його затриманні.

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Саме Пригожин є засновником приватної військової компанії "Вагнера". Спочатку вона була створена для використання військових найманців, у тому числі й у війні проти України, яка розпочалася у 2014 році. Та згодом ПВК "Вагнера" значно розширила свою сферу діяльності. Хоча про воєнну складову не забувала.

У 2017 році "Вагнер" поширився в Африку, де його найманці стали важливим, іноді ключовим фактором у низці країн, які постраждали від конфлікту: Лівії, Мозамбіку, Центральноафриканської Республіки та останнім часом Малі. При цьому у всіх цих воєнних конфліктах найманців "Вагнера" звинувачували у звірствах проти цивільних осіб.

"Золотий" Судан

У Судані "вагнерівці" з'явилися у 2017 році, коли допомагали президенту країни Омару Хасан аль-Баширу втримати владу в руках. Це сталося після того, як президент Судану відвідав російського диктатора Володимира Путіна в Сочі.

Судан став для Росії "ключем в Африку". У східному Судані "Вагнер" підтримує зусилля Кремля щодо будівництва військово-морської бази на Червоному морі для розміщення своїх ядерних військових кораблів. У західному Судані "вагнерівці" мають базу для своєї військових операцій в сусідніх країнах.

А також "вагнерівці" добувають в Судані золото для Росії. Після зустрічі аль-Башира та Путіна, російські геологи та мінералоги прибули туди, де почали працювати на компанію Meroe Gold. Саме вона і контролюється "Вагнером". Директор Meroe в Судані Михайло Потєпкін працював в "Агентстві інтернет-досліджень" – відомій "фабриці тролів", контрольованій Пригожиним.

Протягом наступних 18 місяців Meroe Gold імпортувала до Судану 131 вантаж. Окрім гірничодобувного та будівельного обладнання, там були і військові вантажі. Серед них військові вантажівки, автомобілі-амфібії та два транспортні гелікоптери. Один з них згодом помітили згодом в Центральноафриканській Республіці, де "вагнерівці" воювали на стороні президента країни, а за це Пригожин отримав вигідні концесії на видобуток алмазів.

Та саме завдяки Судану Росія отримала можливість поповнювати свої золоті запаси, яких в Кремлі близько на 130 мільярдів доларів. Саме воно і використовується для притуплення ефекту економічних санкцій, які наклали на Росію через війну в Україні. Ці запаси й дають змогу підтримувати курс рубля.

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Коли аль-Башир був скинутий його власними генералами та поміщений під домашній арешт у квітні 2019 року, росіяни швидко змінили курс. За словами західних чиновників, Вагнер надав військову допомогу генералу Хамдану і допоміг силам безпеки Судану придушити тендітний низовий, продемократичний рух. 5 червня компанія пана Пригожина Meroe Gold імпортувала 13 тонн щитів, а також шоломів і кийків для компанії, підконтрольної родині генерала Хамдана, свідчать митні та фірмові документи.

Він згодом відвідав Москву в лютому 2022 року, коли почалася війна Росії проти України.

При цьому що Росія частину видобутого золота вивозить із Судану контрабандою. З лютого по червень 2021 року суданські антикорупційні чиновники відстежили 16 російських вантажних рейсів, які приземлилися в Порт-Судані з сирійської Латакії. Підозрюючи, що літаки використовувалися для контрабанди золота, чиновники здійснили рейд на один рейс до того, як він вилетів 23 червня. Але коли вони збиралися розкрити його вантаж, втрутився суданський генерал, посилаючись на наказ лідера Судану. Літак був переміщений у військову частину аеропорту, і через декілька годин вилетів до Сирії без обшуку.

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